Τον γύρο του κόσμου κάνει το σκάνδαλο με την σύλληψη Λιόλιου και διαιτητών Μπάσκετ

Τον γύρο του κόσμου κάνει το ΄΄σκάνδαλο΄΄ του τρίζει τα θεμέλεια του Μπάσκετ

Τον γύρο του κόσμου κάνει το ΄΄σκάνδαλο΄΄ του τρίζει τα θεμέλεια του Μπάσκετ ΙΝΤΙΜΕ

Η ΄΄Μπασκετική΄΄ κοινότητα αλλά και τα μέσα ενημέρωσης της Ευρώπης παρακολουθούν με ενδιαφέρον το σκάνδαλο που συγκλονίζει το ελληνικό μπάσκετ, με τις συλλήψεις του προέδρου της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης, Βαγγέλη Λιόλιου, ενός στενού συνεργάτη του, καθώς και τεσσάρων διαιτητών, για στημένους αγώνες.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στο γεγονός ότι στην υπόθεση περιλαμβάνονται διαιτητές με σημαντική παρουσία στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, ενώ τα ξένα μέσα ενημέρωσης αναδεικνύουν τις πληροφορίες για τον εντοπισμό ποσού 820.000 ευρώ σε μετρητά σε σπίτι διαιτητή, καθώς και την έρευνα των ελληνικών δικαστικών αρχών για καταγγελίες που αφορούν δωροδοκία και χειραγώγηση αγώνων.

L’Équipe: Η σύλληψη του προέδρου της Ομοσπονδίας και η εμπλοκή διαιτητών

Η γαλλική L’Équipe ασχολείται με την υπόθεση, παρουσιάζοντας τη σύλληψη του προέδρου της ΕΟΚ στο πλαίσιο έρευνας για πιθανή χειραγώγηση αγώνων.

Στο επίεκντρο των ΜΜΕ στην Ευρώπη η σύλληψη Λιόλιου L’Équipe

MARCA: «Σκάνδαλο στην Ελλάδα» – Στο επίκεντρο οι καταγγελίες για στημένους αγώνες

Στην Ισπανία, η MARCA προβάλλει τις εξελίξεις με τον χαρακτηριστικό τίτλο «Escándalo en Grecia: el presidente de la Federación, detenido por presunto amaño de partidos», δηλαδή «Σκάνδαλο στην Ελλάδα: Ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας συνελήφθη για φερόμενη χειραγώγηση αγώνων».

Η είδηση αναρτήθηκε και στον επίσημο λογαριασμό MARCA Baloncesto στο Χ, μεταφέροντας στο ισπανικό μπασκετικό κοινό την υπόθεση που απασχολεί τις ελληνικές δικαστικές αρχές.

Ακόμη μεγαλύτερη έκταση έχει δώσει στην υπόθεση το διεθνές μπασκετικό μέσο BasketNews, το οποίο δημοσίευσε διαδοχικά ρεπορτάζ για τις δικαστικές εξελίξεις.

Το BasketNews αναπαράγει τις πληροφορίες του ελληνικού Τύπου για τον εντοπισμό 820.000 ευρώ σε χρηματοκιβώτιο κατοικίας διαιτητή, επισημαίνοντας ότι οι αρχές διερευνούν την προέλευση των χρημάτων.