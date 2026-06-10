Αποκόρωνας: Το «Φολέγανδρος» στον βυθό για τη δημιουργία καταδυτικού πάρκου

Με την πόντιση του παροπλισμένου πλοίου «Α/Β Φολέγανδρος» στον Όμπρο Γιαλό προχωρά ένα από τα σημαντικότερα έργα εναλλακτικού τουρισμού στην Κρήτη, καθώς το νέο τεχνητό ναυάγιο αναμένεται να αποτελέσει ισχυρό πόλο έλξης για δύτες και επισκέπτες από την Ελλάδα και το εξωτερικό.

Η επιχείρησηπραγματοποιήθηκε σήμερα, 10 Ιουνίου, εντός του οριοθετημένου Καταδυτικού Πάρκου Αποκορώνου, με τη συμμετοχή του Ναυστάθμου Κρήτης, του Λιμενικού Σώματος και του Δήμου Αποκορώνου.

Για λόγους ασφαλείας τέθηκαν σε ισχύ αυστηρά μέτρα στην ευρύτερη θαλάσσια περιοχή του Όμπρου Γιαλού, με πλήρη απαγόρευση προσέγγισης, παραμονής και διέλευσης κάθε είδους σκάφους σε ακτίνα ενός χιλιομέτρου από το σημείο της επιχείρησης. Η περιοχή θα βρίσκεται επίσης υπό συνεχή επιτήρηση από τις πρώτες πρωινές ώρες έως την ολοκλήρωση των εργασιών.

Ο Δήμος Αποκορώνου απευθύνει έκκληση σε ιδιοκτήτες σκαφών, επαγγελματίες της θάλασσας, αλιείς, δύτες και χρήστες θαλάσσιων μέσων αναψυχής να συμμορφωθούν πλήρως με τις οδηγίες των αρμόδιων αρχών, ώστε να διασφαλιστεί η ομαλή διεξαγωγή της διαδικασίας.

Η πόντιση του «Φολέγανδρος» αποτελεί κομβικό στάδιο για την ολοκλήρωση του Καταδυτικού Πάρκου Αποκορώνου και εντάσσεται στη στρατηγική ανάπτυξης ειδικών μορφών τουρισμού στην περιοχή.

Το νέο καταδυτικό αξιοθέατο αναμένεται να ενισχύσει την επισκεψιμότητα, να επιμηκύνει την τουριστική περίοδο και να δημιουργήσει νέες προοπτικές για τον καταδυτικό και εναλλακτικό τουρισμό στα Χανιά.