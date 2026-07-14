Αποκλειστικό: Καρουζέλ εκατομμυρίων – Έφοδοι της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στην Ελλάδα

Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία (EPPO) αποκάλυψε μία από τις μεγαλύτερες υποθέσεις απάτης στον ΦΠΑ που έχουν ερευνηθεί στην Ελλάδα, με τη ζημία να υπολογίζεται σε τουλάχιστον 46,9 εκατ. ευρώ. Στο πλαίσιο της έρευνας πραγματοποιήθηκαν έφοδοι σε Αττική και Καστοριά, ενώ δεσμεύθηκαν ακίνητα, πολυτελή οχήματα, τραπεζικοί λογαριασμοί, μετρητά και κρυπτονομίσματα.

Σύμφωνα με την EPPO, το κύκλωμα φέρεται να λειτουργούσε μέσω της γνωστής απάτης «καρουζέλ» στον ΦΠΑ. Δημιουργούνταν εταιρείες που πραγματοποιούσαν ενδοκοινοτικές συναλλαγές ηλεκτρονικών ειδών χωρίς να αποδίδουν τον αναλογούντα ΦΠΑ στο Δημόσιο, ενώ άλλες επιχειρήσεις του ίδιου δικτύου ζητούσαν παράνομα επιστροφές φόρου. Με αυτόν τον τρόπο, το Δημόσιο έχανε εκατομμύρια ευρώ, ενώ το παράνομο κέρδος διοχετευόταν σε περιουσιακά στοιχεία και ψηφιακά νομίσματα.

Η έρευνα αφορά δραστηριότητα από το 2021 έως το 2025 και εκτείνεται πέρα από τα ελληνικά σύνορα, καθώς στο δίκτυο φέρονται να συμμετείχαν εταιρείες από την Κύπρο, τη Βουλγαρία και την Τσεχία. Οι αρχές εξετάζουν επίσης πρόσθετες φορολογικές παραβάσεις ύψους άνω των 24 εκατ. ευρώ.

Κατά τις επιχειρήσεις κατασχέθηκαν περίπου 99.000 ευρώ σε μετρητά, τρία πολυτελή αυτοκίνητα και δεσμεύθηκαν κρυπτονομίσματα αξίας περίπου 900.000 ευρώ, καθώς και άλλα ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία συνολικής αξίας περίπου 4,5 εκατ. ευρώ. Παράλληλα, εκδόθηκαν εντολές δέσμευσης για 88 ακίνητα και πλήθος τραπεζικών λογαριασμών.

Η υπόθεση επιβεβαιώνει ότι η διασυνοριακή απάτη στον ΦΠΑ εξακολουθεί να αποτελεί μία από τις σημαντικότερες μορφές οργανωμένης οικονομικής εγκληματικότητας στην Ευρώπη, με τις ευρωπαϊκές και ελληνικές αρχές να εντείνουν πλέον τη συνεργασία τους για τον εντοπισμό και την ανάκτηση των παράνομων εσόδων.