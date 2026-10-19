Απεργούν οι εκπαιδευτικοί στις 21 Οκτωβρίου

Σε 24ωρη απεργία προχωρούν οι εκπαιδευτικοί την Τετάρτη 21 Οκτωβρίου, μετά την απόφαση της Διδασκαλικής Ομοσπονδίας Ελλάδας.

Η κινητοποίηση αφορά τα κενά προσωπικού, τις συνθήκες λειτουργίας των σχολείων, τα πολυπληθή τμήματα, τις υποδομές, τις αποδοχές και την ασφάλεια μαθητών και εργαζομένων.

Η ΔΟΕ έχει προγραμματίσει συγκεντρώσεις στην Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη, τη Σάμο και άλλες περιοχές, καλώντας εκπαιδευτικούς, μαθητές, φοιτητές και γονείς να λάβουν μέρος. Στις απεργιακές δράσεις αναμένεται να συμμετάσχουν το ΠΑΜΕ και άλλες συνδικαλιστικές οργανώσεις.

Στην Αθήνα, η συγκέντρωση θα γίνει στις 12:00 στα Προπύλαια. Στη Θεσσαλονίκη, έχει οριστεί για τις 11:30 στο Άγαλμα Βενιζέλου. Στη Σάμο, η κινητοποίηση θα πραγματοποιηθεί στις 11:00 στην πλατεία Πυθαγόρα, στο Βαθύ.

Κενά εκπαιδευτικών και τμήματα με έως 25 μαθητές

Η Ομοσπονδία αναφέρει ότι, παρά την έναρξη της σχολικής χρονιάς, σχολεία εξακολουθούν να λειτουργούν με σημαντικές ελλείψεις προσωπικού. Ιδιαίτερα προβλήματα εντοπίζει στις ειδικότητες της μουσικής, της θεατρικής αγωγής και των εικαστικών, καθώς και στη στελέχωση των ολοήμερων σχολείων.

Παράλληλα, οι εκπαιδευτικοί ζητούν περισσότερους σχολικούς νοσηλευτές και ψυχολόγους. Η ΔΟΕ καταγγέλλει ότι η κάλυψη των κενών επιχειρείται μέσω συγχωνεύσεων και συμπτύξεων τμημάτων, αναθέσεων μαθημάτων σε εκπαιδευτικούς διαφορετικών ειδικοτήτων, υποχρεωτικών υπερωριών και μετακινήσεων μαθητών.

Η λειτουργία τμημάτων με 25 ή περισσότερους μαθητές αποτελεί επίσης βασικό σημείο της διαμαρτυρίας. Κατά τη ΔΟΕ, οι συνθήκες αυτές δυσκολεύουν το εκπαιδευτικό έργο και περιορίζουν την υποστήριξη των παιδιών, κυρίως όσων έχουν αυξημένες εκπαιδευτικές ανάγκες.

Η Ομοσπονδία διεκδικεί ανώτατο όριο 15 μαθητών ανά τμήμα στα νηπιαγωγεία και 20 στα δημοτικά σχολεία. Ζητά επίσης να αποσυρθούν οι συμπτύξεις τμημάτων, τις οποίες χαρακτηρίζει αντιπαιδαγωγικές, και να καλυφθούν όλα τα κενά με μόνιμους διορισμούς.

Σχολικές υποδομές, προσεισμικοί έλεγχοι και η Γκράβα

Στις διεκδικήσεις της απεργίας περιλαμβάνεται η ενίσχυση της χρηματοδότησης των σχολικών μονάδων και η αντιμετώπιση των προβλημάτων συντήρησης των κτιρίων. Η ΔΟΕ ζητά άμεσους προσεισμικούς ελέγχους και μέτρα για την ασφάλεια των σχολείων με ευθύνη του κράτους.

Η Ομοσπονδία ζητά να διατεθούν από τον κρατικό προϋπολογισμό τα κονδύλια που απαιτούνται για τις πραγματικές ανάγκες των σχολείων. Συνδέει το αίτημα αυτό με την προστασία των μαθητών και του προσωπικού στις εκπαιδευτικές δομές.

Ως παράδειγμα κινδύνου για τη σχολική κοινότητα αναφέρει το περιστατικό διαρροής φυσικού αερίου στο σχολικό συγκρότημα της Γκράβας. Κατά τη ΔΟΕ, η άμεση παρέμβαση εκπαιδευτικών και σωματείων απέτρεψε σοβαρότερες συνέπειες.

Ξεχωριστή αναφορά γίνεται στη Σάμο, όπου πέντε σχολικές μονάδες εξακολουθούν να στεγάζονται σε προσωρινές κατασκευές τύπου κοντέινερ, έξι χρόνια μετά τον καταστροφικό σεισμό που έπληξε το νησί.

Μισθοί εκπαιδευτικών, ακρίβεια και στέγαση

Οι αποδοχές και οι εργασιακές συνθήκες αποτελούν ακόμη έναν κεντρικό άξονα της απεργίας εκπαιδευτικών στις 21 Οκτωβρίου. Η ΔΟΕ συνδέει τα μισθολογικά αιτήματα με την ακρίβεια, την αύξηση του κόστους ζωής και το στεγαστικό πρόβλημα που αντιμετωπίζουν εργαζόμενοι οι οποίοι υπηρετούν μακριά από τον τόπο μόνιμης κατοικίας τους.

Η Ομοσπονδία υποστηρίζει ότι η αγοραστική δύναμη των μισθών των εκπαιδευτικών έχει υποχωρήσει σχεδόν κατά 60%. Αναφέρει ακόμη ότι σχεδόν οι μισοί εκπαιδευτικοί έχουν αποδοχές έως 1.000 ευρώ.

Η ΔΟΕ αποδίδει την κατάσταση στην οικονομική πολιτική της κυβέρνησης και στους δημοσιονομικούς περιορισμούς. Επισημαίνει ότι, ενώ ανακοινώνονται δημοσιονομικά πλεονάσματα και πρόωρη αποπληρωμή χρέους, δεν εξασφαλίζονται, όπως υποστηρίζει, επαρκείς πόροι για ουσιαστικές μισθολογικές αυξήσεις και για τις ανάγκες των κοινωνικών υπηρεσιών.

Η Ομοσπονδία εκφράζει επίσης αντίδραση για την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας σχετικά με την επαναφορά του 13ου και του 14ου μισθού, επικαλούμενη τη θέση που αποδίδει στην απόφαση ότι οι δημόσιοι υπάλληλοι διαβιούν αξιοπρεπώς.

Τα εργασιακά αιτήματα της ΔΟΕ

Στο πλαίσιο της κινητοποίησης, η ΔΟΕ ζητά ουσιαστικές αυξήσεις στους μισθούς και άμεση επαναφορά του 13ου και του 14ου μισθού. Διεκδικεί επίσης την επιστροφή του μισθολογικού κλιμακίου της περιόδου 2016-2017.

Μεταξύ των αιτημάτων περιλαμβάνεται η υπογραφή Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας για το σύνολο του κλάδου, με κατοχύρωση κρίσιμων εργασιακών δικαιωμάτων. Η Ομοσπονδία ζητά εξίσωση των δικαιωμάτων μονίμων και αναπληρωτών εκπαιδευτικών.

Η ΔΟΕ θέτει ακόμη το αίτημα για καθιέρωση εννιάμηνης άδειας ανατροφής για αναπληρώτριες και αναπληρωτές. Ζητά την εξίσωση του ωραρίου των νηπιαγωγών και όσων υπηρετούν σε ολιγοθέσια σχολεία με εκείνο των υπόλοιπων εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

Στις διεκδικήσεις περιλαμβάνεται η συνολική εξίσωση του ωραρίου της Πρωτοβάθμιας με τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, καθώς και η προστασία των εκπαιδευτικών κατά την άσκηση του παιδαγωγικού τους έργου.

Αξιολόγηση, πειθαρχικό δίκαιο και διώξεις εκπαιδευτικών

Η ΔΟΕ αντιτίθεται στην αξιολόγηση σχολείων και εκπαιδευτικών και ζητά την κατάργηση του νόμου 4823/2021. Παράλληλα, απαιτεί την κατάργηση των διατάξεων του νόμου 5225/2025 για το νέο πειθαρχικό δίκαιο.

Η Ομοσπονδία ζητά να σταματήσουν άμεσα όλες οι διώξεις και οι πειθαρχικές διαδικασίες σε βάρος εκπαιδευτικών που συμμετέχουν σε κινητοποιήσεις βάσει των αποφάσεών της. Υποστηρίζει ότι οι συγκεκριμένες πολιτικές ενισχύουν τον φόβο και την εργασιακή εξουθένωση στον κλάδο.

Στην ανακοίνωσή της καταγγέλλει κλίμα στοχοποίησης των εκπαιδευτικών και αναφέρεται σε περιστατικά φραστικών επιθέσεων, ακόμη και δημόσια, καθώς και σε βιαιοπραγίες σε βάρος τους. Χαρακτηρίζει την αξιολόγηση σχολείων και εκπαιδευτικών αντιεπιστημονική και αντιεκπαιδευτική, ενώ επικαλείται αποφάσεις πειθαρχικών συμβουλίων που, όπως αναφέρει, απαλλάσσουν εκπαιδευτικούς από κατηγορίες.

Η κριτική της ΔΟΕ προς την κυβέρνηση και το υπουργείο Παιδείας

Η ΔΟΕ περιγράφει τη δημόσια εκπαίδευση ως σύστημα με σοβαρά προβλήματα, παρότι η σχολική χρονιά βρίσκεται ακόμη στην αρχή της. Υποστηρίζει ότι οι εκπαιδευτικοί καλούνται να καλύψουν με περιορισμένα μέσα ανάγκες που, κατά την άποψή της, πρέπει να αντιμετωπίζονται από το υπουργείο Παιδείας.

Οι ανάγκες αυτές αφορούν τόσο τη μαθησιακή διαδικασία όσο και την ψυχοσυναισθηματική ανάπτυξη των μαθητών. Η Ομοσπονδία κάνει λόγο για εντατικοποίηση της εργασίας και επαγγελματική εξουθένωση των εκπαιδευτικών.

Παράλληλα, ζητά δημόσια και δωρεάν παιδεία και αντιτίθεται σε αυτό που χαρακτηρίζει εμπορευματοποίηση της εκπαίδευσης και κατηγοριοποίηση σχολείων, μαθητών και εκπαιδευτικών. Ασκεί κριτική στην κυβέρνηση και στην πολιτική ηγεσία του υπουργείου Παιδείας, υποστηρίζοντας ότι τα προβλήματα της καθημερινής λειτουργίας των σχολείων δεν αντιμετωπίζονται αποτελεσματικά.

Για την προετοιμασία της απεργίας, η ΔΟΕ προγραμματίζει περιφερειακές συσκέψεις με μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της και αιρετούς εκπροσώπους του κλάδου. Οι σύλλογοι εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης καλούνται να οργανώσουν τις τοπικές δράσεις ενόψει της κινητοποίησης της 21ης Οκτωβρίου.