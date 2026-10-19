COVID-19: Ξεκινούν σήμερα οι εμβολιασμοί

Από σήμερα ξεκινούν οι εμβολιασμοί κατά της COVID-19 στα υφιστάμενα εμβολιαστικά κέντρα όλης της χώρας.

Η σχετική ηλεκτρονική πλατφόρμα, emvolio.gov.gr, έχει ανοίξει και οι ενδιαφερόμενοι έχουν ήδη κλείσει τα πρώτα ραντεβού.

Τις τελευταίες δύο εβδομάδες καταγράφηκε έξαρση των κρουσμάτων με τις εισαγωγές των ασθενών να αυξάνονται από 80 σε 91 στα νοσοκομεία του ΕΣΥ όλης της χώρας.

Σύμφωνα με τον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ), οι ηλικιωμένοι και τα άτομα με υποκείμενα νοσήματα εξακολουθούν να διατρέχουν τον μεγαλύτερο κίνδυνο για σοβαρή νόσηση.

Ποιοι πρέπει να κάνουν το επικαιροποιημένο εμβόλιο

Ο εμβολιασμός συνιστάται για:

Άτομα ηλικίας 60 ετών και άνω.

Άτομα με ανοσοκαταστολή

Άτομα ηλικίας 6 μηνών έως 59 ετών με υποκείμενα νοσήματα ή καταστάσεις που αυξάνουν τον κίνδυνο σοβαρής νόσου

Έγκυες γυναίκες με υποκείμενα νοσήματα που αυξάνουν τον κίνδυνο σοβαρής νόσου

Επαγγελματίες υγείας

Σε άτομα ηλικίας 75 ετών και άνω, καθώς και σε άτομα με ανοσοκαταστολή, προτείνεται η χορήγηση μίας επιπλέον δόσης του επικαιροποιημένου εμβολίου, σε διάστημα έξι μηνών από τον προηγούμενο εμβολιασμό.