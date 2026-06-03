Απαγορεύεται πλήρως η πρόσβαση στο Nαυάγιο της Ζακύνθου

Το φημισμένο Ναυάγιο της Ζακύνθου, θα παραμείνει και φέτος, ένα μακρινό όνειρο για τους επισκέπτες του νησιού, αφού θα το βλέπει κανείς μόνο από απόσταση λόγω των μέτρων που έχουν εφαρμοστεί, μετά την πτώση βράχων το 2022, λόγω σεισμικής δόνησης.

Τα μέτρα απαγόρευσης στο διάσημο «Ναυάγιο» τίθενται σε ισχύ άμεσα και θα παραμείνουν έως τις 31 Οκτωβρίου 2026, με στόχο την προστασία των επισκεπτών κατά τη διάρκεια της τουριστικής περιόδου.

Σύμφωνα με την απόφαση, απαγορεύεται πλήρως η πρόσβαση τόσο στην «Απαγορευμένη Ζώνη» όσο και στη «Ζώνη Ελεγχόμενης Πρόσβασης» στην περιοχή του Ναυαγίου.

Αυστηροί περιορισμοί ισχύουν και στη θαλάσσια περιοχή του όρμου. Απαγορεύεται το αγκυροβόλιο , η παραμονή ή η προσέγγιση κάθε είδους πλωτού μέσου σε απόσταση μικρότερη των 50 μέτρων από την ακτογραμμή, ενώ απαγορεύεται και η κολύμβηση εντός της θαλάσσιας ζώνης.

Την ίδια ώρα, συνεχίζονται οι σχεδιασμοί για έργα προστασίας και αποκατάστασης, με στόχο κάποια στιγμή το παγκοσμίως γνωστό τοπόσημο να μπορέσει να υποδεχθεί ξανά με ασφάλεια τους επισκέπτες του.