Καλαμάτα: «Από κόσκινο» της ΕΛ.ΑΣ το σπίτι που δολοφονήθηκε η 39χρονη
Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για την δολοφονία της 39χρονης στην Καλαμάτα από το σύζυγό της . Δύο φορές είχε κληθεί η αστυνομία στο σπίτι τους μετά από καβγάδες .
Σήμερα θα πραγματοποιηθεί η κηδεία της 39χρονης ενώ αύριο αναμένεται να απολογηθεί ο σύζυγός της.
Μας ενημερώνει η Ρένα Κουβελιώτη.
Ακολουθήστε το Alpha News στο TikTok για καθημερινή ενημέρωση
Ακολουθήστε τον alphatv.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις