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Καλαμάτα: «Από κόσκινο» της ΕΛ.ΑΣ το σπίτι που δολοφονήθηκε η 39χρονη

ΚΟΙΝΩΝΙΑ
03/06/2026 14:56

Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για την δολοφονία της 39χρονης στην Καλαμάτα από το σύζυγό της . Δύο φορές είχε κληθεί η αστυνομία στο σπίτι τους μετά από καβγάδες  .

Σήμερα θα πραγματοποιηθεί η κηδεία της 39χρονης ενώ αύριο αναμένεται να απολογηθεί ο σύζυγός της.

Μας ενημερώνει η Ρένα Κουβελιώτη.

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