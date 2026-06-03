Καλαμάτα: «Από κόσκινο» της ΕΛ.ΑΣ το σπίτι που δολοφονήθηκε η 39χρονη

Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για την δολοφονία της 39χρονης στην Καλαμάτα από το σύζυγό της . Δύο φορές είχε κληθεί η αστυνομία στο σπίτι τους μετά από καβγάδες .

Σήμερα θα πραγματοποιηθεί η κηδεία της 39χρονης ενώ αύριο αναμένεται να απολογηθεί ο σύζυγός της.

Μας ενημερώνει η Ρένα Κουβελιώτη.