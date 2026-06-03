Κακοποίηση τρίχρονης στην Κρήτη – Σημάδια βελτίωσης για την τρίχρονη

Θετική είναι η εξέλιξη που παρουσίασε η υγεία της 3χρονης από την Κρήτη η οποία μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο κακοποιημένη. Η κατάσταση της υγείας της χαρακτηρίζεται σταθερή και συνεχίζει να νοσηλεύεται στη ΜΕΘ Παίδων του ΠΑΓΝΗ, μετά τα σοβαρά τραύματα που υπέστη και τα οποία περιλαμβάνουν αιμάτωμα στον εγκέφαλο και κακώσεις στο σώμα.

Μας ενημερώνει η Ελένη Σταθόγλου.