Αναγκαστική προσγείωση στρατιωτικού ελικοπτέρου στην Κρήτη

Το πλήρωμα είναι καλά στην υγεία του

Στρατιωτικό ελικόπτερο της ΑΒ-205 της 358 Μοίρας Έρευνας Διάσωσης από την 112 Πτέρυγα Μάχης, που εκτελούσε πτήση συντήρησης νοτιοανατολικά του Αεροδρομίου Καστελλίου, εκτέλεσε αναγκαστική προσγείωση λόγω μηχανικής βλάβης, σήμερα (Δευτέρα), στις 08.00.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας, «το πλήρωμα του ελικοπτέρου είναι καλά στην υγεία του, ενώ διακομίσθηκε στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου, για προληπτικούς λόγους. Τα αίτια του συμβάντος διερευνώνται».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ