Ακτοπλοϊκά: Φθηνότερα για εκπαιδευτικούς
Εκπτώσεις στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια ανακοίνωσε ο υπουργός Ναυτιλίας Βασίλης Κικίλιας. Σε ανακοίνωσή του αναφέρει πως η έκπτωση θα αγγίξει το 50% της τιμής των ακτοπλοϊκών εισιτηρίων και αφορά τους αναπληρωτές εκπαιδευτικούς της Β΄ φάσης που θα μετακινηθούν προς τον τόπο τοποθέτησής τους.
Η συγκεκριμένη δράση υλοποιείται από το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας Θρησκευμάτων και Αθλητισμού.
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