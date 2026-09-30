Ακτοπλοϊκά: Φθηνότερα για εκπαιδευτικούς

Εκπτώσεις στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια ανακοίνωσε ο υπουργός Ναυτιλίας Βασίλης Κικίλιας. Σε ανακοίνωσή του αναφέρει πως η έκπτωση θα αγγίξει το 50% της τιμής των ακτοπλοϊκών εισιτηρίων και αφορά τους αναπληρωτές εκπαιδευτικούς της Β΄ φάσης που θα μετακινηθούν προς τον τόπο τοποθέτησής τους.

Η συγκεκριμένη δράση υλοποιείται από το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας Θρησκευμάτων και Αθλητισμού.