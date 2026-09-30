Αυξάνεται η επιδότηση στο diesel
Επανεξέταση των παρεμβάσεων κάθε 15 ημέρες
Ενισχυμένη παρέμβαση στην τιμή του diesel κίνησης, με συνολική ελάφρυνση που αναμένεται να φθάσει τα 20 λεπτά ανά λίτρο, ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός κατά τη διάρκεια του Υπουργικού Συμβουλίου.
Η επιδότηση στο diesel θα ισχύσει από αύριο.
Για πόσο καιρό θα διαρκέσει, αλλά και τι σημαίνει για την τσέπη μας, θα μάς ενημερώσει ο Σταύρος Μονεμβασιώτης
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