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Αυξάνεται η επιδότηση στο diesel

Επανεξέταση των παρεμβάσεων κάθε 15 ημέρες
ΚΟΙΝΩΝΙΑ
30/09/2026 14:31

Ενισχυμένη παρέμβαση στην τιμή του diesel κίνησης, με συνολική ελάφρυνση που αναμένεται να φθάσει τα 20 λεπτά ανά λίτρο, ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός κατά τη διάρκεια του Υπουργικού Συμβουλίου.

Η επιδότηση στο diesel θα ισχύσει από αύριο.

Για πόσο καιρό θα διαρκέσει, αλλά και τι σημαίνει για την τσέπη μας, θα μάς ενημερώσει ο Σταύρος Μονεμβασιώτης

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