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Λεωφόρος Κηφισίας: ΙΧ κατέληξε στη τζαμαρία καταστήματος

ΚΟΙΝΩΝΙΑ
30/09/2026 14:44
Λεωφόρος Κηφισίας: ΙΧ κατέληξε στη τζαμαρία καταστήματος
INTIME

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε τα μεσάνυχτα στη λεωφόρο Κηφισίας, στο ύψος του Αμαρουσίου. Ένα ΙΧ αυτοκίνητο εξετράπη της πορείας του και έπεσε πάνω στη τζαμαρία καταστήματος με αλουμίνια. Ο οδηγός τραυματίστηκε ελαφρά.

Έχασε τον έλεγχο και έπεσε πάνω στο κατάστημα 

Το αυτοκίνητο κινούνταν στο ρεύμα προς Κηφισιά. Κάτω από άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες, ο οδηγός έχασε τον έλεγχο του οχήματος.

Το ΙΧ βγήκε από την πορεία του και προσέκρουσε με δύναμη στην πρόσοψη του καταστήματος. Η σύγκρουση προκάλεσε ζημιές τόσο στο αυτοκίνητο όσο και στη τζαμαρία και την πρόσοψη της επιχείρησης.

Ελαφρά τραυματισμένος ο οδηγός 

Ο οδηγός τραυματίστηκε ελαφρά.

Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Τροχαίας. Οι αστυνομικοί κατέγραψαν το περιστατικό και διερευνούν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες ο οδηγός έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου και σημειώθηκε η πρόσκρουση.

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