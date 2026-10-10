Αιματηρή συμπλοκή στην Ελευσίνα- Παραδόθηκαν οι δυο

Παραδόθηκαν στις Αρχές, οι δύο δράστες της αιματηρής συμπλοκής στην Ελευσίνα.

Ο 18χρονος που φέρεται να τραυμάτισε με αιχμηρό αντικείμενο τον 32χρονο και αναζητούνταν παρουσιάστηκε ενώπιον του εισαγγελέα.

Την ίδια ώρα ο 22χρονος φίλος του υποστηρίζει ότι δέχθηκε πρώτος χτυπήματα, με το θύμα να κάνει λόγο για δολοφονική επίθεση.