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Θάνατος Γ. Μαζωνάκη: Δίνουν απαντήσεις οι τοξικολογικές

ΚΟΙΝΩΝΙΑ
10/10/2026 20:06

To θέμα που θα παρακολουθήσετε τώρα, αφορά στις εξελίξεις για το θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη.

Στις αρχές τις επόμενης εβδομάδας αναμένεται να παραδοθεί το πόρισμα τους πραγματογνώμονα που διόρισε η οικογένεια  για τις ουσίες που εντοπίστηκαν στον οργανισμό του. Σύμφωνα με το δικηγόρο της οικογένειας, δείγματα θα σταλούν και σε εργαστήριο της Γερμανίας.

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