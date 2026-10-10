Θάνατος Γ. Μαζωνάκη: Δίνουν απαντήσεις οι τοξικολογικές
To θέμα που θα παρακολουθήσετε τώρα, αφορά στις εξελίξεις για το θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη.
Στις αρχές τις επόμενης εβδομάδας αναμένεται να παραδοθεί το πόρισμα τους πραγματογνώμονα που διόρισε η οικογένεια για τις ουσίες που εντοπίστηκαν στον οργανισμό του. Σύμφωνα με το δικηγόρο της οικογένειας, δείγματα θα σταλούν και σε εργαστήριο της Γερμανίας.
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