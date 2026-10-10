Υπό έλεγχο η πυρκαγιά σε δύο βιοτεχνίες στο Αιγάλεω

Οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής, έθεσαν υπό έλεγχο την φωτιά που ξέσπασε σε δυο βιοτεχνίες, στο Αιγάλεω.

Η φωτιά που εκδηλώθηκε τις πρωινές ώρες του Σαββάτου 10/10/2026, προκάλεσε εκτεταμένες ζημιές στους δύο επαγγελματικούς χώρους.

Επίσης, με τη βοήθεια της Ελληνικής Αστυνομίας, απομακρύνθηκαν όσοι βρίσκονταν κοντά στα κτίρια σε ακτίνα 400 μέτρων.

Έρευνες για τα αίτια της φωτιάς, διεξάγει το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Αθηνών.