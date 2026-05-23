Αιματηρή σύλληψη με πυροβολισμούς- Με όπλα και χειροβομβίδες ο άνδρας στο μικρολίμανο
Οπλισμένος σαν αστακός με τρία πιστόλια και έξι χειροβομβίδες ήταν ο Αλβανός δραπέτης που ήρθε αντιμέτωπος με τους αστυνομικούς τα ξημερώματα στο Μικρολίμανο.
Ο Αλβανός, που έχει βαρύ ποινικό παρελθόν, πρόταξε όπλο στους αστυνομικούς οι οποίοι όμως πρόλαβαν και τον εξουδετέρωσαν.
Νοσηλεύεται τραυματισμένος στο νοσοκομείο.
