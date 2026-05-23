Υπόθεση παράνομων επιδοτήσεων ΟΠΕΚΕΠΕ στην Κρήτη- Οι διάλογοι «φωτιά» που «έκαψαν» τον 43χρονο
Αποκαλυπτικοί διάλογοι έρχονται στο φως για τον 43χρονο που συνελήφθη στη μεγάλη αστυνομική επιχείρηση στην Κρήτη, για τις παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ και παραπέμφθηκε σήμερα στο αυτόφωρο.
Από τους διαλόγους προκύπτει η αγωνιώδης προσπάθειά του, να δανειστεί ζώα από άλλους κτηνοτρόφους, για να εμφανίσει στον έλεγχο τα οκτακόσια ζώα που είχε δηλώσει ψευδώς.
