ΕΟΤ: Ενισχύεται ο βιώσιμος τουρισμός

Η ενίσχυση της ταξιδιωτικής κίνησης προς την Ελλάδα βρέθηκε στο επίκεντρο των δράσεων επαγγελματικής δικτύωσης με εκπροσώπους ταξιδιωτικών ΜΜΕ, tour operators και τουριστικών πρακτόρων της Υπηρεσίας ΕΟΤ Ηνωμένου Βασιλείου & Ιρλανδίας από 22 Σεπτεμβρίου έως 6 Οκτωβρίου 2026 που διοργάνωσε ο ΕΟΤ.

Συγκεκριμένα παρουσιάστηκαν στους δημοσιογράφους τέσσερις επιλεγμένοι ελληνικοί προορισμοί με κεντρικό μήνυμα «Ελλάδα: Εκεί που η φύση, ο πολιτισμός και η περιπέτεια συναντιούνται». Προβλήθηκαν η Θάσος, με έμφαση στον ήπιο τουρισμό και στις εμπειρίες εκτός καλοκαιρινής περιόδου, η Σάμος, για τον φυσικό της πλούτο, την τοπική ζωή και τις βιωματικές δραστηριότητες. Επιπλέον, η Πελοπόννησος, μέσα από περιπατητικές διαδρομές που συνδυάζουν την ιστορία, τους παραδοσιακούς οικισμούς και την τοπική κουλτούρα, αλλά και η Σκιάθος, με επίκεντρο τις υπαίθριες δραστηριότητες, τον τουρισμό περιπέτειας και τις προσβάσιμες, συμπεριληπτικές ταξιδιωτικές εμπειρίες.

Ειδικότερα, ο ΕΟΤ συμμετείχε σε 3 εξειδικευμένα B2B workshops, στις 22, 23 και 24 Σεπτεμβρίου 2026, στο Δουβλίνο, στο Λίμερικ και στο Κορκ, αντίστοιχα. Για πρώτη φορά, δόθηκε η δυνατότητα να υπάρξουν επαφές με απευθείας επαγγελματίες της ιρλανδικής τουριστικής αγοράς, εκτός Δουβλίνου, διευρύνοντας τις σχέσεις του με τις περιφερειακές αγορές της χώρας.

Στόχος ήταν η προβολή λιγότερο γνωστων ελληνικών προορισμών, που συνδυάζουν φυσικό κάλλος, υπαίθριες δραστηριότητες και πολιτιστική κληρονομιά. Έμφαση δόθηκε στους αεροπορικά προσβάσιμους προορισμούς από την Ιρλανδία.

Στις τρεις εκδηλώσεις συμμετείχαν περίπου 120 επαγγελματίες της ιρλανδικής τουριστικής αγοράς, μεταξύ των οποίων τουριστικοί πράκτορες, εκπρόσωποι τουριστικών επιχειρήσεων και αεροδρομίων.

Αντίστοιχα, στη Βρετανία, η συμμετοχή στις εκδηλώσεις «AITO Meets the Media» και «ATN Media Meetup», που έγιναν στις 5 και 6 Οκτωβρίου 2026 στο Λονδίνο, αποτέλεσε ευκαιρία προβολής της Ελλάδας στη δημοσιογραφική κοινότητα και σε εξειδικευμένους tour operators. Διερευνήθηκαν προοπτικές δημοσιογραφικών αφιερωμάτων, διοργάνωσης ταξιδιών Τύπου και εξοικείωσης (press και fam trips). Ακόμη, συζητήθηκαν οι προοπτικές ένταξης ελληνικών προορισμών στα προγράμματα τουριστικών επιχειρήσεων, υποστηρίζοντας το πλάνο για επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου και τη βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη.

Στη «AITO Meets the Media» συμμετείχαν 24 εξειδικευμένοι tour operators, 42 δημοσιογράφοι και εκπρόσωποι ταξιδιωτικών ΜΜΕ, αλλά και έξι οργανισμοί τουριστικής προβολής.

Στην «ATN Media Meetup» συμμετείχαν 40 εξειδικευμένοι tour operators στον τομέα του adventure travel και 25 εκπρόσωποι ταξιδιωτικών ΜΜΕ με αντίστοιχη εξειδίκευση.