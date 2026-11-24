Η ζημία για το Δημόσιο ξεπερνάει τα 12 εκατομμύρια Ευρώ

Η ζημία για το Δημόσιο ξεπερνάει τα 12 εκατομμύρια Ευρώ AP__Michael_Probst

Μεγάλη επιχείρηση για την εξάρθρωση δύο οργανωμένων κυκλωμάτων απάτης πραγματοποίησαν οι Αδιάφθοροι της ΕΛ.ΑΣ., αποκαλύπτοντας υπόθεση παράνομης είσπραξης αποζημιώσεων για υπηρεσιακές μετακινήσεις, με τη ζημία για το Ελληνικό Δημόσιο να υπολογίζεται μέχρι στιγμής σε περισσότερα από 12 εκατομμύρια ευρώ.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, περίπου 1.291 ένστολοι φέρονται να έλαβαν εικονικές αποδείξεις διαμονής, τις οποίες χρησιμοποιούσαν για να εισπράττουν χρήματα από τα αρμόδια υπουργεία, χωρίς να έχουν πραγματοποιήσει τις συγκεκριμένες διανυκτερεύσεις.

Στο πλαίσιο των αστυνομικών επιχειρήσεων σε Αθήνα, Ιωάννινα και Μυτιλήνη, συνελήφθησαν συνολικά 17 άτομα, ενώ ανάμεσα στους εμπλεκόμενους βρίσκονται αστυνομικοί, λιμενικοί και στρατιωτικός.

Τα μέλη των οργανώσεων φέρονται να εξασφάλιζαν στους ενδιαφερόμενους αποδείξεις ξενοδοχείων και καταλυμάτων έναντι χρηματικής αμοιβής. Σε ορισμένες περιπτώσεις επρόκειτο για πραγματικά καταλύματα στα οποία δεν είχε γίνει διαμονή, ενώ σε άλλες για επιχειρήσεις-βιτρίνα που εμφανίζονταν να δραστηριοποιούνται στις βραχυχρόνιες μισθώσεις.

Κατά τις έρευνες των Αρχών εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν περίπου 400.000 ευρώ, καθώς και έγγραφα, εικονικά παραστατικά και άλλα στοιχεία που εξετάζονται από τις αστυνομικές υπηρεσίες.

Η έρευνα παραμένει σε πλήρη εξέλιξη, με τις Αρχές να ελέγχουν και άλλες περιπτώσεις δημοσίων υπαλλήλων.