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1.152 στρέμματα κάηκαν στην Κόνιτσα

ΚΟΙΝΩΝΙΑ
15/09/2026 20:31
1.152 στρέμματα κάηκαν στην Κόνιτσα
συνολική επηρεαζόμενη έκταση είναι περίπου 8.000 στρέμματα Υπ.Πολιτιτής Προστασίας

Σύμφωνα με την  αποτύπωση του δορυφόρου Copernicus η καμένη έκταση στην περιοχή της Κόνιτσας είναι 1.152 στρέμματα.

Η συνολική επηρεαζόμενη έκταση είναι περίπου 8.000 στρέμματα, όπου καίγονται ο βελονοτάπητας και ο υπόροφος από έρπουσα φωτιά, η οποία δεν προκαλεί καμία ζημιά στους κορμούς και στην κόμη των δέντρων.

ΔΑΣΟΚΟΜΑΝΤΟ ΚΟΝΙΤΣΑ
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Επισημαίνεται ότι, ακόμη και στην έκταση των 1.152 στρεμμάτων, που φέρεται ως καμένη, η πραγματική έκταση και ο αριθμός των κατεστραμμένων δένδρων θα εκτιμηθεί την επόμενη άνοιξη από τις δασικές υπηρεσίες.

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