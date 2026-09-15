1.152 στρέμματα κάηκαν στην Κόνιτσα

Σύμφωνα με την αποτύπωση του δορυφόρου Copernicus η καμένη έκταση στην περιοχή της Κόνιτσας είναι 1.152 στρέμματα.

Η συνολική επηρεαζόμενη έκταση είναι περίπου 8.000 στρέμματα, όπου καίγονται ο βελονοτάπητας και ο υπόροφος από έρπουσα φωτιά, η οποία δεν προκαλεί καμία ζημιά στους κορμούς και στην κόμη των δέντρων.

Επισημαίνεται ότι, ακόμη και στην έκταση των 1.152 στρεμμάτων, που φέρεται ως καμένη, η πραγματική έκταση και ο αριθμός των κατεστραμμένων δένδρων θα εκτιμηθεί την επόμενη άνοιξη από τις δασικές υπηρεσίες.