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Οι Ιστορίες του Αστυνόμου Μπέκα (Ε)

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ALPHA NEWS

΄΄Ψάρεψαν΄΄ σκουπίδια απο τον βυθό.

ΚΟΙΝΩΝΙΑ
22/07/2026 19:26
΄΄Ψάρεψαν΄΄ σκουπίδια απο τον βυθό.
Πηγή: www.facebook.com/gthpanagopoulos

Περισσότεροι από 36 τόνοι θαλάσσιων απορριμμάτων απομακρύνθηκαν από τον κόλπο του Αγίου Γεωργίου στη Σαλαμίνα. Στην περιοχή υπήρχε μια εγκαταλελειμμένη μυδοκαλλιέργεια. Οι εικόνες του βυθού, που ανάρτησε ο δήμαρχος Σαλαμίνας συγκλονίζουν.

Η θάλασσα αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της ταυτότητάς μας. Γι’ αυτό και η προσπάθεια για την προστασία της δεν σταματά ποτέ  τονίζει χαρακτηριστικά στην αναρτησή του!

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