΄΄Ψάρεψαν΄΄ σκουπίδια απο τον βυθό.
Περισσότεροι από 36 τόνοι θαλάσσιων απορριμμάτων απομακρύνθηκαν από τον κόλπο του Αγίου Γεωργίου στη Σαλαμίνα. Στην περιοχή υπήρχε μια εγκαταλελειμμένη μυδοκαλλιέργεια. Οι εικόνες του βυθού, που ανάρτησε ο δήμαρχος Σαλαμίνας συγκλονίζουν.
Η θάλασσα αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της ταυτότητάς μας. Γι’ αυτό και η προσπάθεια για την προστασία της δεν σταματά ποτέ τονίζει χαρακτηριστικά στην αναρτησή του!
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