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Διακοπές ρεύματος λόγω καύσωνα

ΚΟΙΝΩΝΙΑ
22/07/2026 20:32

Διακοπές ρεύματος που διήρκησαν μέχρι και μία ώρα καταγράφηκαν κατά τη διάρκεια του σημερινού καύσωνα, με τα συνεργεία του ΔΕΔΔΗΕ να καλούνται να επισκευάσουν βλάβες τόσο στο κέντρο της Αθήνας όσο και σε παραθαλάσσιες περιοχές της Ανατολικής Αττικής. Ο Σταύρος Μονεμβασιώτης, δείχνει σε χάρτη που παρουσιάζονται προβλήματα ηλεκτροδότησης.

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