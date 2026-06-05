Ο Μουρίνιο πηγαίνοντας στην Ρεάλ Μαδρίτης γίνεται ο πιο ακριβός προπονητής στην ιστορία

Αν ο Φλορεντίνο Πέρεθ κερδίσει τις εκλογές την επόμενη Κυριακή, η Ρεάλ Μαδρίτης θα καταβάλει στην Μπενφίκα τη ρήτρα αποδέσμευσής του ύψους 15 εκατομμυρίων ευρώ, καθιστώντας τον Ζοσέ Μουρίνιο τον προπονητή που έχει συγκεντρώσει το υψηλότερο ποσό από μεταγραφές σε όλη την καριέρα του.

Συνολικά οι ομάδες για να τον…αποκτήσουν θα έχει χρειαστεί να δώσουν 37 εκατομμύρια ευρώ, όπως αναφέρει η πορτογαλική εφημερίδα Α’ Bola.

Ο διάσημος Πορτογάλος προπονητής έχει πάρει… μεταγραφή τρεις φορές στην καριέρα του, στην Τσέλσι το 2004 από την Πόρτο με 6 εκατομμύρια ευρώ, στη Ρεάλ Μαδρίτης το 2010, ερχόμενος από την Ίντερ, όπου κατέκτησε το «τρεμπλ», με 16 εκατομμύρια ευρώ και τώρα με 15 εκατομμύρια ευρώ εκ νέου στην Ρεάλ Μαδρίτης.

Πίσω του βρίσκεται ο ομοσπονδιακός προπονητής της Γερμανίας, Γιούλιαν Νάγκελμαν με 25,1 εκατομμύρια ευρώ, όταν πήγε από την Λειψία στην Μπάγερν, ενώ την πρώτη τριάδα συμπληρώνει ο Γκρέιαμ Πότερ, με 24,9 εκατομμύρια ευρώ για τη μετακόμισή του από την Μπράιτον στην Τσέλσι.

Την πρώτη πεντάδα συμπληρώνουν ο Ρούμπεν Αμορίμ με 22,6 εκατομμύρια ευρώ (10 εκατ. ευρώ για το πέρασμα από την Μπράγκα στην Σπόρτινγκ Λισαβόνας και 12,6 εκατ. ευρώ από την Σπόρτιγκ στην Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ) και ο Μπρένταν Ρότζερς με 16,1 εκατομμύρια ευρώ (5,9 εκατ. ευρώ από την Σουόνσι στη Λίβερπουλ και 10,2 εκατ. ευρώ από την Σέλτικ στη Λέστερ).

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ