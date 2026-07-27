Μπιτς βόλευ: Ζαφειρίου και Σιρίνινα στο ψηλότερο σκαλί του βάθρου

Κορυφώθηκε το Πανελλήνιο πρωτάθλημα beach volley με Ζαφειρίου και Σιρίνινα να κατακτούν το πολυπόθυτο μετάλλιο σε έναν συναρπαστικό αγώνα στο κέντρο της Αθήνας.

Στην κατάμεστη πλατεία Συντάγματος διοργανώθηκαν οι τελικοί του πανελλήνιου πρωταθλήματος. Ζαφειρίου και Σιρίνινα επικράτησαν με 2-0 σετ απέναντι στις Δήμητρα Μαναβή και Όλγας Στράτζαλη.

Στο πρώτο σετ το δίδυμο πήρε προβάδισμα με 10-6 σκορ που έφτασε 21-18 και κατέστησε ακατόρθωτο στις αντιπάλους να το γυρίσουν .

Στο δεύτερο σετ το πάνω χέρι είχαν οι Μαναβή και Στρατζάλη ανατρέποντας το 16-13, σε 19- 18 υπέρ τους. Οι πρωταθλήτριες όμως το γύρισαν, και κέρδισαν τον τίτλο.