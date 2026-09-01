Μεσογειακοί Αγώνες: Χρυσοί Ντούσκος, Φίτσιου, Γκαϊδατζής και Αναστασιάδου

Με το χρυσό μετάλλιο στο στήθος οι Έλληνες αθλητές στην κωπηλασία.

Μεσογειονίκες στο μονό σκιφ αναδείχθηκαν οι Στέφανος Ντούσκος, Ζωή Φίτσιου, Πέτρος Γκαϊδατζής και η Ευαγγελία Αναστασιάδου.

Για άλλη μία φορά στην κορυφή ο Στέφανος Ντούσκος, χρυσός με χρόνο 7 λεπτά 14 δευτερόλεπτα και 17 εκατοστά. Το αργυρό μετάλλιο κατέκτησε ο Ενβέρ Ερμάν από την Τουρκία. Ακολούθησε ο Μικέλ Μαρνταράς Πίτερς στο χάλκινο.

Η Ευαγγελία Αναστασιάδου πέρασε πρώτη διανύοντας τα 2χλμ της διαδρομής σε 7 λεπτά, 52 δευτερόλεπτα και 30 εκατοστά. Την ακολούθησε στην δεύτερη θέση η Γιοβάνα Άρσιτς από την Σερβία με χρόνο 8 λεπτά 3 δευτερόλεπτα και 87 εκατοστά. Το χάλκινο μετάλλιο κατέκτησε η Νίνα Κόστανσιεκ από την Σλοβενία.

Ταυτόχρονα, η Φίτσιου σάρωσε με χρόνο 8 λεπτά 11 δευτερόλεπτα και 67 εκατοστά αφήνοντας πίσω της τη Νιχέντ Μπενσαντλί από την Αλγερία και την Ινές Ντε Ολιβέι ρα από την Πορτογαλία στο αργυρό και χάλκινο μετάλλιο αντίστοιχα.

Χρυσός και ο πρωταθλητής Ευρώπης Πέτρος Γκαϊδατζής, ο οποίος τερμάτισε πρώτος με χρόνο 7 λεπτά 25 δευτερόλεπτα και 9 εκατοστά. Πίσω του άφησε τον Τούρκο Αχμέντ Αλί Καμπαταγί και τον Ιταλό Λούκα Μποργκονόβο.