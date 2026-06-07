Απόψε στις 22:00 στον ALPHA ο φιλικός αγώνας της Ελλάδας με την Ιταλία

Έτοιμοι για το αποψινό μεγάλο φιλικό με την ομάδα της Ιταλίας είναι οι διεθνείς μας, αγώνας που θα μεταδοθεί ζωντανά απο τον Alphatv 22:00.

Στο παιχνίδι με τη Σουηδία, τόνισε ο προπονητής της Γαλανόλευκης, Ιβάν Γιοβάνοβιτς, δοκιμάσαμε κάποια διαφορετικά πράγματα. Οι αγώνες με Σουηδία και Ιταλία, μού δίνουν την επιλογή να διαχειριστώ την ομάδα με διαφορετικούς τρόπους. Θα υπάρξουν κάποιες αλλαγές που αφορούν κυρίως τους ποδοσφαιριστές στη σύνθεση .

“Έχουμε πολύ καλές πληροφορίες για την ομάδα της Ιταλίας επισήμανε ο προπονητής της Εθνικής. Ξέρουμε το ρόστερ και τον τρόπο παιχνιδιού τους. Μπορεί να είναι νέοι σε ηλικία, αλλά παίζουν σε καλές ομάδες, έχουν μεγάλη αξία και λαμπρό μέλλον. Είναι μια ευκαιρία και για αυτούς να δείξουν το μέλλον του ιταλικού ποδοσφαίρου, οπότε θα είναι σίγουρα ένα παιχνίδι με μεγάλη πίεση για εμάς”.

Ως ομάδα είπε ο κ. Γιοβάνοβιτς έχουμε ένα αγωνιστικό προφίλ όπως τα τελευταία δύο χρόνια. Με την ευκαιρία αυτών των 10 ημερών που είμαστε μαζί, προσπαθούμε απλά να δημιουργήσουμε κάποιες εναλλακτικές λύσεις στον τρόπο παιχνιδιού μας. Δεν μπορώ να αλλάξω το δικό μου σκεπτικό για το ποδόσφαιρο· αυτό που δουλέψαμε αποτελεί καθαρά μια εναλλακτική επιλογή

Για το μεγαλύτερο διάστημα στον αγώνα με τη Σουηδία είχαμε καλή εικόνα, αναλογικά με τον χρόνο που είχαμε για να αλλάξουμε πράγματα. Λειτούργησε αρκετά καλά μέχρι να ξεκινήσουν οι πολλές αλλαγές, όπου ήταν φυσιολογικό να χαθεί ο ρυθμός, κάτι που εκμεταλλεύτηκε η Σουηδία στο δεύτερο ημίχρονο. Το πρώτο τεστ ήταν θετικό. Ο χρόνος στις εθνικές ομάδες είναι πάντα ο μεγαλύτερος αντίπαλος, αλλά με τον καιρό αυτή η εναλλακτική λύση μπορεί να βελτιωθεί σημαντικά.

– Αισθανόμαστε όμορφα στην Κρήτη

Ο προπονητής της Γαλανόλευκης αναφέρθηκε και στην θερμή υποδοχή των φιλάθλων της Κρήτης. Ήμασταν και πέρσι εδώ και περάσαμε όμορφα. Χθες, παρόλο που φτάσαμε αργά τα μεσάνυχτα μετά από μεγάλο ταξίδι από τη Στοκχόλμη, ο κόσμος ήταν στο αεροδρόμιο για να μας υποδεχτεί. Αισθανόμαστε πολύ όμορφα στην Κρήτη. Εδωσα άδεια στους παίκτες να κατεβούν στο κέντρο για έναν καφέ. Εύχομαι να έχουμε γεμάτο γήπεδο αύριο στο τελευταίο παιχνίδι της σεζόν και να τους ικανοποιήσουμε όλους

Αναφερόμενος στο Nations League τόνισε με νόημα “Ξεκινήσαμε με μεγάλο ενθουσιασμό και διάθεση να προσφέρουμε κάτι που μας έλειπε τα τελευταία χρόνια, και παρόλο που δεν εκπληρώσαμε τον βασικό μας στόχο (πρόκριση στο Παγκόσμιο), υπήρχε τεράστια προσπάθεια και προσήλωση από τους παίκτες. Η ομάδα είναι πολύ αλλαγμένη σε σχέση με το 2024, με την προσθήκη πολλών νέων παικτών. Αυτή η δύσκολη χρονιά πιστεύω ότι θα κάνει την ομάδα πιο σκληρή και ανθεκτική για τη συνέχεια, γιατί αυτοί οι παίκτες έχουν όμορφα χρόνια μπροστά τους”.