Βανς: Η Τεχεράνη αποδέχθηκε την επιστροφή επιθεωρητών του ΔΟΑΕ

Πρόοδος στις συζητήσεις με το Ιράν, ανέφερε πως έχει σημειωθεί, ο Αμερικανός αντιπρόεδρος, Τζει Ντι Βανς, από την Ελβετία.

Όπως έκανε γνωστό, η Τεχεράνη έδωσε το «πράσινο φως» για είσοδο στη χώρα, σε επιθεωρητές του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας (ΔΟΕ/ΙΑΕΑ), για συζητήσεις, με το ενδεχόμενο αυτές να ξεκινήσουν, ακόμη και μέσα στην εβδομάδα που διανύουμε.