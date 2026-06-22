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Βανς: Η Τεχεράνη αποδέχθηκε την επιστροφή επιθεωρητών του ΔΟΑΕ

ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑ
22/06/2026 15:04
Βανς: Η Τεχεράνη αποδέχθηκε την επιστροφή επιθεωρητών του ΔΟΑΕ
PHOTO/ AP- Evan-Vucci

Πρόοδος στις συζητήσεις με το Ιράν, ανέφερε πως έχει σημειωθεί, ο Αμερικανός αντιπρόεδρος, Τζει Ντι Βανς, από την Ελβετία.

Όπως  έκανε γνωστό, η Τεχεράνη έδωσε το «πράσινο φως» για είσοδο στη χώρα, σε επιθεωρητές του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας (ΔΟΕ/ΙΑΕΑ), για συζητήσεις, με το ενδεχόμενο αυτές να ξεκινήσουν, ακόμη και μέσα στην  εβδομάδα που διανύουμε.

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