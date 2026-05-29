Η Μόσχα δηλώνει ότι δεν έχουν δοθεί αποδεικτικά στοιχεία για κατηγορίες σχετικά με ρωσικά drones στην ΕΕ

Η εκπρόσωπος του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών, Μαρία Ζαχάροβα, δήλωσε σήμερα ότι όλες οι κατηγορίες σχετικά με ρωσικά drones που πετούν στην Ευρώπη είναι αβάσιμες και ότι δεν έχουν προσκομιστεί αποδεικτικά στοιχεία, μετέδωσε το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων RIA.

«Όλες οι κατηγορίες που ακούμε, ιδίως για drones κάπου στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι όλες αβάσιμες, δεν έχει παρουσιαστεί ούτε ένα στοιχείο, υλικό, ούτε μια απόδειξη», τόνισε η Ζαχάροβα, σύμφωνα με το RIA.

Η Ρουμανία, χώρα μέλος του ΝΑΤΟ, ανακοίνωσε νωρίτερα σήμερα ότι ένα drone τραυμάτισε δύο άτομα σε πόλη στο νοτιοανατολικό τμήμα της χώρας στη διάρκεια ρωσικής επίθεσης τη νύχτα με στόχο τη γειτονική Ουκρανία–η πρώτη φορά στον πόλεμο αυτόν που μη επανδρωμένο εναέριο όχημα πλήττει πυκνοκατοικημένη περιοχή στη Ρουμανία προκαλώντας τραυματισμούς.

