Με τη βοήθεια της Πυροσβεστικής παρελήφθη από το ΕΚΑΒ

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό σήμερα στις 24 Νοέμβριου περίπου στις 14:00

Ο 56χρονος τραυματίστηκε συνεπεία πτώσης σε φρεάτιο ανελκυστήρα.

Κινητοποιήθηκαν 8 Πυροσβέστες με 3 οχήματα από τον 10ο και 1ο Πυροσβεστικό Σταθμό Αθηνών.

Οι Πυροσβέστες προσέγγισαν τραυματισμένο τον άνδρα και με φορείο τον μεταφέραν σε ασφαλές σημείο και στη συνέχεια παρελήφθη από το ΕΚΑΒ