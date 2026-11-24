Τραυματισμός 56χρονου από πτώση σε φρεάτιο ανελκυστήρα
Με τη βοήθεια της Πυροσβεστικής παρελήφθη από το ΕΚΑΒ
Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό σήμερα στις 24 Νοέμβριου περίπου στις 14:00
Ο 56χρονος τραυματίστηκε συνεπεία πτώσης σε φρεάτιο ανελκυστήρα.
Κινητοποιήθηκαν 8 Πυροσβέστες με 3 οχήματα από τον 10ο και 1ο Πυροσβεστικό Σταθμό Αθηνών.
Οι Πυροσβέστες προσέγγισαν τραυματισμένο τον άνδρα και με φορείο τον μεταφέραν σε ασφαλές σημείο και στη συνέχεια παρελήφθη από το ΕΚΑΒ
Ακολουθήστε τον alphatv.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις