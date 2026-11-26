Παραβίαση των συστημάτων της υπέστη η FIFA, η οποία επιβεβαίωσε ότι έγινε στόχος κυβερνοεπίθεσης από ομάδα χάκερ που απέκτησε πρόσβαση παριστάνοντας μέλη του προσωπικού της, όπως μεταδίδει το «The Athletic».

Σύμφωνα με την παγκόσμια ομοσπονδία ποδοσφαίρου, η επίθεση είχε ως αποτέλεσμα την υποκλοπή ενός «περιορισμένου συνόλου προσωπικών και επιχειρηματικών πληροφοριών». Την ευθύνη φαίνεται πως ανέλαβε η ομάδα «Handsome Boy Hacking Club» (HBHC), δημοσιεύοντας στις 19 Νοεμβρίου στην πλατφόρμα X ένα στιγμιότυπο οθόνης από αρχεία της FIFA. Οι χάκερ ισχυρίζονται ότι απέσπασαν πάνω από 12 gigabytes δεδομένων, στα οποία περιλαμβάνονται έγγραφα ταυτότητας και μετανάστευσης, στοιχεία στελεχών, οικονομικά και νομικά αρχεία, έγγραφα εσωτερικής διακυβέρνησης και στιγμιότυπα οθόνης.

«Η FIFA μπορεί να επιβεβαιώσει ότι υπήρξε θύμα εγκληματικής κυβερνοεπίθεσης, η οποία είχε ως αποτέλεσμα τη μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση σε ένα περιορισμένο σύνολο προσωπικών και επιχειρηματικών πληροφοριών», δήλωσε εκπρόσωπος της ομοσπονδίας στο «The Athletic», προσθέτοντας: «Συνεργαζόμαστε στενά με τις αρμόδιες και διωκτικές αρχές και καταδικάζουμε με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο την παράνομη απόκτηση και δημοσίευση πληροφοριών, και ιδιαίτερα προσωπικών δεδομένων. Τέτοιες ενέργειες συνιστούν σοβαρή και απαράδεκτη παραβίαση της ιδιωτικότητας και ενδέχεται να έχουν σημαντικές συνέπειες για τα εμπλεκόμενα άτομα».

Άνθρωποι της FIFA που μίλησαν ανώνυμα στο μέσο ανέφεραν ότι τα αρχεία που διέρρευσαν αντιστοιχούν σε λιγότερο από το 0,1% του συνολικού όγκου δεδομένων της συνομοσπονδίας, διευκρινίζοντας παράλληλα πως δεν αφορούν την εγκαταλελειμμένη πρόταση «FIFA Forward Enterprise» (FFE). Επιπλέον, υπογράμμισαν ότι η εισβολή δεν οφείλεται σε τεχνική βλάβη ή κενό στα συστήματα, αλλά στο γεγονός ότι οι δράστες υποδύθηκαν υπαλλήλους.

Μέχρι στιγμής δεν έχει αποσαφηνιστεί αν ο πρόεδρος της FIFA, Τζιάνι Ινφαντίνο, ή ο γενικός γραμματέας, Ματίας Γκράφστρομ, επηρεάστηκαν, αν και οι ίδιες πηγές σημείωσαν πως η επίθεση στρεφόταν γενικά κατά του οργανισμού και όχι εναντίον συγκεκριμένων προσώπων.