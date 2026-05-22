Την αποστολή 5.000 Αμερικανών στρατιωτικών στην Πολωνία ανακοίνωσε ο Ντ. Τραμπ
Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, προανήγγειλε μέσω Truth Social, την ανάπτυξη 5.000 αμερικανών στρατιωτικών στην Πολωνία.
Επικαλούμενος τη φιλική σχέση που διατηρεί με τον πολωνό πρόεδρο, Κάρολ Ναβρότσκι, ο Τραμπ έγραψε στην ανάρτησή του: «Είμαι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσω, ότι οι ΗΠΑ, θα στείλουν επιπλέον 5.000 στρατιωτικούς στην Πολωνία».
Δεν είναι σαφές, επί του παρόντος, αν ο Τραμπ αναφερόταν στην προγραμματισμένη ανάπτυξη 4.000 αμερικανών στρατιωτικών στην Πολωνία – που ο αντιπρόεδρος Βανς διευκρίνισε την Τρίτη πως έχει καθυστερήσει, δεν έχει ματαιωθεί.
ΠΗΓΗ- ΑΠΕ
