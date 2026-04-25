Το Σόι σου (Ε)

Το Σόι σου (Ε)

Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη οδηγός μηχανής που έτρεχε με 150 χλμ/ώρα στη δυτική είσοδο της πόλης

25/04/2026 15:38
Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη οδηγός μηχανής που έτρεχε με 150 χλμ/ώρα στη δυτική είσοδο της πόλης
Συνελήφθη χθες το βράδυ στη δυτική είσοδο της Θεσσαλονίκης, οδηγός μηχανής ο οποίος οδηγούμε την μοτοσικλέτα του με 150χλμ/ώρα, ενώ το όριο ήταν 50χλμ/ώρα.

Σήμερα αναμένεται να οδηγηθεί στον εισαγγελέα. Παράλληλα του επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο 7.000 ευρώ, του αφαιρέθηκε το δίπλωμα οδήγησης για δύο μήνες και οι πινακίδες κυκλοφορίας της μηχανής.

ΠΗΓΗ- ΑΠΕ

