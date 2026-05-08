Κίεβο και Μόσχα αλληλοκατηγορούνται για παραβίαση της διήμερης μονομερούς εκεχειρίας

Η Ρωσία και η Ουκρανία αλληλοκατηγορούνται σήμερα για παραβίαση της διήμερης εκεχειρίας που ανακοίνωσε μονομερώς η Μόσχα για να πραγματοποιήσει τους εορτασμούς για τη νίκη της Σοβιετικής Ένωσης επί της ναζιστικής Γερμανίας.

Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε ότι 264 ουκρανικά drones καταρίφθηκαν κατά τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα, ενώ ο δήμαρχος της Μόσχας Σεργκέι Σομπιάνιν είπε ότι στοχοθετήθηκε η πρωτεύουσα και αξιωματούχοι ανακοίνωσαν ότι επίθεση με μη επανδρωμένα δέχτηκε και η περιοχή Περμ στα Ουράλια, πληροφορία που επιβεβαίωσε και ο κυβερνήτης της περιοχής Ντμίτρι Μαχόνιν.

Το ρωσικό υπουργείο Μεταφορών ανακοίνωσε σήμερα ότι 13 αεροδρόμια στον ρωσικό νότο ανέστειλαν τις λειτουργίες τους εξαιτίας των επιθέσεων με drones.

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, “παρά την κήρυξη της εκεχειρίας, ουκρανικές ένοπλες οργανώσεις συνεχίζουν να εξαπολύουν επιθέσεις χρησιμοποιώντας drones και πυροβολικό εναντίον θέσεων των στρατευμάτων μας καθώς και εναντίον αμάχων στις μεθοριακές περιοχές των περιφερειών του Κουρσκ και του Μπέλγκοροντ. Σε αυτές τις συνθήκες, οι Ένοπλες Δυνάμεις της Ρωσικής Ομοσπονδίας απάντησαν με τον ίδιο τρόπο στις παραβιάσεις της εκεχειρίας…Ο ρωσικός στρατός «απάντησε συμμετρικά σε αυτές τις παραβιάσεις της εκεχειρίας”.

Η Ρωσία ανακοίνωσε εκεχειρία για τις 8 με 10 Μαΐου στη διάρκεια της οποίας θα πραγματοποιήσει στρατιωτική παρέλαση στη Μόσχα στο πλαίσιο των εορτασμών.

Η Ρωσία έχει προειδοποιήσει ότι τυχόν απόπειρα της Ουκρανίας να διαταράξει τους εορτασμούς θα οδηγήσει σε μαζική πυραυλική επίθεση στο Κίεβο και έχει καλέσει τους ξένους διπλωμάτες να εκκενώσουν την ουκρανική πρωτεύουσα ενόψει πιθανών αντιποίνων.

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι οι ρωσικές δυνάμεις συνέχισαν να πλήττουν ουκρανικές θέσεις στη διάρκεια της νύχτας προς Παρασκευή, κάτι το οποίο, όπως εκτίμησε, δείχνει ότι η Ρωσία δεν έκανε προσπάθεια “ούτε για τα μάτια του κόσμου για κατάπαυση του πυρός στο μέτωπο”.

Ο πρόεδρος Ζελένσκι είπε ότι από τις 7 π.μ σημειώθηκαν περισσότερα από 140 ρωσικά πλήγματα στις θέσεις πρώτης γραμμής του Κιέβου. Οι ρωσικές δυνάμεις πραγματοποίησαν δέκα επιθέσεις στη διάρκεια της νύχτας και εξαπέλυσαν περισσότερα από 850 πλήγματα με drones, πρόσθεσε ο πρόεδρος.

“Οπως κάναμε κατά το τελευταίο 24ωρο, η Ουκρανία θα απαντήσει ανάλογα και σήμερα. Θα υπερασπιστούμε τις θέσεις μας και τις ζωές των ανθρώπων”, δήλωσε ο Ουκρανός πρόεδρος.

Οι ουκρανικές δυνάμεις έπληξαν ρωσικές πετρελαϊκές εγκαταστάσεις στο Γιάροσλαβ, το οποίο βρίσκεται σε απόσταση μεγαλύτερη των 700 χιλιομέτρων από την ουκρανική μεθόριο, είπε ο Ζελένσκι, χωρίς ωστόσο να διευκρινίσει για ποιάν πρόκειται αλλά στο Γιάροσλαβ βρίσκεται ένα μεγάλο διυλιστήριο.

“Οι ουκρανικές κυρώσεις μεγάλης εμβέλειας συνεχίζονται ως απάντηση στις ρωσικές επιθέσεις στις πόλεις και στα χωριά μας”, έγραψε ο Ζελένσκι στην εφαρμογή ανταλλαγής μηνυμάτων Telegram.

ΠΗΓΗ- ΑΠΕ

ΦΩΤΟ ΑΡΧΕΙΟΥ