Η FIFA απαγορεύει στους φιλάθλους να φέρουν δικά τους μπουκάλια νερού στο Μουντιάλ 2026

Μέσω email που εστάλη στους κατόχους εισιτηρίων για το Παγκόσμιο Κύπελλο και αποκαλύφθηκε από την εφημερίδα «The Athletic», η FIFA ενημερώνει τους φιλάθλους ότι «τα επαναχρησιμοποιούμενα μπουκάλια νερού δεν επιτρέπονται πλέον στα στάδια του Παγκοσμίου Κυπέλλου».

Ωστόσο, μόλις πριν από τρεις εβδομάδες, ο επίσημος Κώδικας Δεοντολογίας της FIFA για τα Στάδια ανέφερε ότι «για να αποφευχθεί οποιαδήποτε ασάφεια, άδεια, διαφανή, επαναχρησιμοποιήσιμα πλαστικά μπουκάλια με μέγιστη χωρητικότητα ενός λίτρου μπορούν να εισαχθούν στο στάδιο».

«Η FIFA αποφάσισε να απαγορεύσει τα μπουκάλια νερού για να αποτρέψει κάθε κίνδυνο τραυματισμού παικτών και θεατών», εξήγησε εκπρόσωπος της FIFA, μιλώντας στο Reuters.

Αυτή η απόφαση έχει προκαλέσει ανησυχίες μεταξύ των οπαδών σχετικά με την διαχείριση της θερμότητας, καθώς οι θερμοκρασίες αναμένεται να φτάσουν μεταξύ 26 και 28 βαθμών Κελσίου σε ορισμένα στάδια.