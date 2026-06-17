Επέστρεψαν “σπίτι” τους 145 αρχαία νομίσματα

Σημαντική επιτυχία για την προστασία της πολιτιστικής μας κληρονομιάς αποτελεί η επιστροφή στην Ελλάδα 145 χάλκινων αρχαίων νομισμάτων από την Ιταλία. Τα νομίσματα είχαν ανακαλυφθεί στην Κω το 1929 και μεταφέρθηκαν έναν χρόνο αργότερα στο Εθνικό Ρωμαϊκό Μουσείο της Ρώμης για επιστημονική μελέτη. Έπειτα από σχεδόν έναν αιώνα, η πλήρης τεκμηρίωση της ελληνικής προέλευσής τους και η σχετική απόφαση της Επιτροπής Επαναπατρισμού Πολιτιστικής Κληρονομιάς του ιταλικού Υπουργείου Πολιτισμού οδήγησαν στην επιστροφή τους, κλείνοντας μια μακρόχρονη εκκρεμότητα.

Παράλληλα, η στενή συνεργασία Ελλήνων και Ιταλών επιστημόνων έχει αποφέρει σημαντικά αποτελέσματα στην αποκατάσταση και μελέτη αρχαιοτήτων. Μέχρι σήμερα έχουν ανασυντεθεί και αποκατασταθεί 73 μελανόμορφα αγγεία, ενισχύοντας τόσο την αρχαιολογική έρευνα όσο και τις προσπάθειες εντοπισμού και τεκμηρίωσης παράνομων διακινήσεων πολιτιστικών αγαθών.

Οι υπουργοί Πολιτισμού των δύο χωρών υπογράμμισαν ότι η αναγνώριση θραυσμάτων αγγείων σε συλλογές και μουσεία εκτός Ελλάδας και Ιταλίας αποδεικνύει τη δράση διεθνών κυκλωμάτων αρχαιοκαπηλίας. Ιδιαίτερα αποκαλυπτικά είναι τα ίχνη από σύγχρονες επεμβάσεις και κοπές στα αγγεία, οι οποίες πραγματοποιούνταν με ειδικά εργαλεία ώστε να διευκολύνεται η παράνομη μεταφορά και εμπορία τους.

Η Ελλάδα και η Ιταλία επαναβεβαίωσαν τη δέσμευσή τους να ενισχύσουν τη συνεργασία τους για την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς και την επιστροφή λεηλατημένων αρχαιοτήτων. Η συνέχιση του έργου της κοινής ομάδας εργασίας αναμένεται να συμβάλει όχι μόνο στην αποκατάσταση και άλλων σημαντικών ευρημάτων, αλλά και στην καλύτερη κατανόηση των μεθόδων που χρησιμοποιούν τα διεθνή δίκτυα οργανωμένου εγκλήματος που στρέφονται κατά της παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς.