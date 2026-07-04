«Όταν ένα εθνικό δίκτυο συνεργάζεται, σώζονται ζωές: Πώς πραγματοποιήθηκαν τρεις μεταμοσχεύσεις ήπατος σε τρία συνεχόμενα εικοσιτετράωρα στο Λαϊκό Νοσοκομείο»

Η επιτυχής ολοκλήρωση τριών διαδοχικών μεταμοσχεύσεων ήπατος στο Λαϊκό Νοσοκομείο, από την Τρίτη 30 Ιουνίου έως και την Πέμπτη 2 Ιουλίου 2026, αποτελεί

ένα ιδιαίτερα σημαντικό επίτευγμα για τη μεταμοσχευτική χειρουργική της χώρας και αναδεικνύει το υψηλό επίπεδο οργάνωσης, τεχνογνωσίας και διεπιστημονικής

συνεργασίας που απαιτείται για την επιτυχή λειτουργία ενός σύγχρονου μεταμοσχευτικού προγράμματος.

Οι μεταμοσχεύσεις πραγματοποιήθηκαν από τη Χειρουργική Κλινική Μεταμόσχευσης Ήπατος και Χειρουργικής Ηπατοπαθών του ΕΚΠΑ, τη μοναδική κλινική στην Ελλάδα με αποκλειστικό αντικείμενο τις μεταμοσχεύσεις ήπατος και τη χειρουργική αντιμετώπιση ασθενών με ηπατοπάθειες. Η Κλινική αποτελεί σημείο αναφοράς για την αντιμετώπιση ιδιαίτερα σύνθετων περιστατικών, παρέχοντας εξειδικευμένη φροντίδα σε ασθενείς από ολόκληρη τη χώρα.

Η πρόσφατη επιτυχία δεν αποτελεί μεμονωμένο γεγονός. Η μεταμοσχευτική ομάδα της Κλινικής έχει αποδείξει και στο παρελθόν την επιχειρησιακή της ετοιμότητα,

έχοντας ολοκληρώσει με επιτυχία ακόμη και τέσσερις διαδοχικές μεταμοσχεύσεις ήπατος μέσα σε τέσσερις συνεχόμενες ημέρες. Η συνέπεια αυτή αντικατοπτρίζει τη

συστηματική ανάπτυξη ενός ώριμου και υψηλής εξειδίκευσης μεταμοσχευτικού προγράμματος.

Η μεταμόσχευση ήπατος συγκαταλέγεται στις πλέον σύνθετες χειρουργικές επεμβάσεις της σύγχρονης ιατρικής. Κάθε επέμβαση αποτελεί έναν πραγματικό

αγώνα δρόμου με τον χρόνο. Από τη στιγμή που προσφέρεται ένα μόσχευμα κινητοποιείται άμεσα ένας μεγάλος αριθμός ανθρώπων και υπηρεσιών: αξιολογείται

ο δότης και το μόσχευμα, οργανώνεται η ομάδα λήψης, πραγματοποιείται η αφαίρεση του οργάνου, ακολουθεί η ασφαλής διακομιδή του και ταυτόχρονα προετοιμάζεται ο λήπτης, ώστε η μεταμόσχευση να πραγματοποιηθεί μέσα στα αυστηρά χρονικά όρια που απαιτούνται για τη διατήρηση της άριστης λειτουργικότητας του μοσχεύματος.

Η ολοκλήρωση τριών τέτοιων μεταμοσχεύσεων μέσα σε τρία συνεχόμενα εικοσιτετράωρα αποτελεί ένα σπάνιο γεγονός για τα ελληνικά δεδομένα και προϋποθέτει την απόλυτη συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων φορέων.

Στη συγκεκριμένη σειρά μεταμοσχεύσεων, οι λήψεις των ηπατικών μοσχευμάτων πραγματοποιήθηκαν στη Ζάκυνθο, στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη, ενώ οι λήπτες προσήλθαν στο Λαϊκό Νοσοκομείο από την Αθήνα και το Ηράκλειο Κρήτης. Η επιτυχής ολοκλήρωση των διαδοχικών μεταμοσχεύσεων κατέστη δυνατή χάρη στον άρτιο συντονισμό του Ελληνικού Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων, των νοσοκομείων, των Μονάδων Εντατικής Θεραπείας, του ΕΚΑΒ, των ομάδων λήψης οργάνων, της Αιμοδοσίας, των αναισθησιολόγων, των χειρουργών, των νοσηλευτών, των παθολογοανατόμων και όλων των επαγγελματιών υγείας που συμμετείχαν στη διαδικασία.

Ιδιαίτερη συμβολή στην επιτυχία των επεμβάσεων είχε και η χρήση του συστήματος ενδοεγχειρητικής αυτομετάγγισης αίματος (Cell Saver), το οποίο αποτελεί πλέον

καθιερωμένη πρακτική στα μεγαλύτερα μεταμοσχευτικά κέντρα της Ευρώπης και των Ηνωμένων Πολιτειών. Η τεχνολογία αυτή επιτρέπει τη συλλογή του αίματος που χάνεται κατά τη διάρκεια της επέμβασης, την επεξεργασία και τον καθαρισμό του και την ασφαλή επαναχορήγησή του στον ίδιο τον ασθενή.

Η εξέλιξη της μεταμοσχευτικής χειρουργικής τα τελευταία χρόνια είναι εντυπωσιακή.

Ενώ κατά το παρελθόν μία μόνο μεταμόσχευση ήπατος μπορούσε να απαιτήσει περισσότερες από είκοσι μονάδες συμπυκνωμένων ερυθρών, σήμερα, χάρη στη

συνεχή βελτίωση των χειρουργικών τεχνικών, στη σύγχρονη διεγχειρητική αναισθησιολογική φροντίδα, στην εφαρμογή των αρχών του Patient Blood

Management και στη χρήση του Cell Saver, οι ανάγκες για αλλογενείς μεταγγίσεις έχουν μειωθεί δραστικά.

Είναι χαρακτηριστικό ότι για τις τρεις πρόσφατες μεταμοσχεύσεις απαιτήθηκαν συνολικά μόλις πέντε μονάδες συμπυκνωμένων ερυθρών από το Τμήμα Αιμοδοσίας

του Λαϊκού Νοσοκομείου. Η μείωση της χρήσης αλλογενούς αίματος περιορίζει την έκθεση των ασθενών σε ανοσολογικές αντιδράσεις και στους -σήμερα εξαιρετικά

μικρούς, αλλά υπαρκτούς- κινδύνους μετάδοσης λοιμώξεων, ενώ παράλληλα εξοικονομεί πολύτιμα αποθέματα αίματος για τις ανάγκες όλων των ασθενών του

Εθνικού Συστήματος Υγείας.

Το σύστημα αυτομετάγγισης Cell Saver που χρησιμοποιείται στη Χειρουργική Κλινική Μεταμόσχευσης Ήπατος και Χειρουργικής Ηπατοπαθών αποκτήθηκε χάρη

στη γενναιόδωρη δωρεά του Κοινωφελούς Ιδρύματος ΑΙΓΕΑΣ των Αθανασίου και Μαρίνας Μαρτίνου. Η δωρεά αυτή επέτρεψε την ενσωμάτωση μιας τεχνολογίας

αιχμής στη δημόσια νοσοκομειακή περίθαλψη, προσφέροντας στους Έλληνες ασθενείς πρόσβαση σε πρακτικές που εφαρμόζονται στα κορυφαία μεταμοσχευτικά

κέντρα διεθνώς.

Ο Καθηγητής Γενικής Χειρουργικής και Μεταμοσχεύσεων του ΕΚΠΑ και Διευθυντής της Χειρουργικής Κλινικής Μεταμόσχευσης Ήπατος και Χειρουργικής

Ηπατοπαθών, Γιώργος Σωτηρόπουλος, δήλωσε: «Η μεταμόσχευση ήπατος δεν είναι έργο ενός χειρουργού ούτε μιας χειρουργικής ομάδας. Είναι η κορυφαία έκφραση της συνεργασίας ολόκληρου του συστήματος υγείας. Όταν όλοι οι κρίκοι της αλυσίδας λειτουργούν συντονισμένα – από τη δωρεά οργάνων και τον ΕΟΜ έως το ΕΚΑΒ, τις αεροδιακομιδές, τις Μονάδες Εντατικής Θεραπείας, την Αιμοδοσία, τους ηπατολόγους, τους αναισθησιολόγους, τους νοσηλευτές, τους χειρουργούς, τους παθολογοανατόμους και όλους τους εμπλεκόμενους – τότε μπορούμε να προσφέρουμε στους ασθενείς μας υπηρεσίες που ανταποκρίνονται στα υψηλότερα διεθνή πρότυπα.

Οι τρεις αυτές μεταμοσχεύσεις αποτελούν καρπό της συλλογικής προσπάθειας δεκάδων επαγγελματιών υγείας και πολλών δημόσιων φορέων. Θα ήθελα να

ευχαριστήσω θερμά όλους τους συνεργάτες της μεταμοσχευτικής ομάδας, τους ιατρούς και νοσηλευτές των νοσοκομείων που συμμετείχαν στις διαδικασίες δωρεάς

οργάνων, το προσωπικό του ΕΟΜ , το Τμήμα Αιμοδοσίας και τις Μονάδες Εντατικής Θεραπείας.

Ιδιιαίτερες ευχαριστίες οφείλουμε στη Διοίκηση και στα πληρώματα του ΕΚΑΒ, της Πολιτικής Αεροπορίας και της Πολεμικής Αεροπορίας, των οποίων η άμεση

ανταπόκριση και η άριστη συνεργασία κατέστησαν δυνατές τις διακομιδές των ομάδων λήψης, των μοσχευμάτων και των ασθενών από τη Ζάκυνθο, την Αθήνα, τη

Θεσσαλονίκη και το Ηράκλειο. Θα ήθελα επίσης να εκφράσω τις θερμές μου ευχαριστίες προς το Κοινωφελές Ίδρυμα ΑΙΓΕΑΣ και τους Αθανάσιο και Μαρίνα Μαρτίνου για τη δωρεά του συστήματος Cell Saver. Η επένδυση σε σύγχρονο ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό μεταφράζεται άμεσα σε μεγαλύτερη ασφάλεια για τους ασθενείς και σε καλύτερη αξιοποίηση των πολύτιμων πόρων του Εθνικού Συστήματος Υγείας.

Πάνω από όλα, όμως, αισθανόμαστε βαθιά ευγνωμοσύνη προς τους δωρητές οργάνων και τις οικογένειές τους. Κάθε επιτυχημένη μεταμόσχευση ξεκινά από τη δική τους γενναιόδωρη απόφαση να χαρίσουν ζωή σε έναν άγνωστο συνάνθρωπο. Στη δική τους προσφορά είναι αφιερωμένη κάθε επιτυχία του προγράμματός μας.»