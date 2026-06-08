Έμπολα: Στην Ουγκάντα ο επικεφαλής του ΠΟΥ

Ο γενικός διευθυντής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ), Τέντρος Αντάνομ Γκεμπρεγέσους, ανακοίνωσε σήμερα ότι βρίσκεται στην Ουγκάντα, όπου έχουν καταγραφεί 19 επιβεβαιωμένα κρούσματα του ιού Έμπολα, συμπεριλαμβανομένων δύο θανάτων, στο πλαίσιο επιδημίας που εξαπλώθηκε από τη γειτονική Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό.

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X, ο επικεφαλής του ΠΟΥ τόνισε ότι οι αρχές της Ουγκάντας αντέδρασαν άμεσα και αποτελεσματικά στην επιδημία. Όπως ανέφερε, οι έλεγχοι στα σύνορα συνέβαλαν στον εντοπισμό κρουσμάτων που προέρχονταν από τη ΛΔ Κονγκό, ενώ τα συστήματα επιτήρησης, διάγνωσης και περίθαλψης λειτουργούν αδιάκοπα.

Εκπρόσωπος του ΠΟΥ στη Γενεύη δήλωσε στο AFP ότι ο Τέντρος συναντήθηκε το πρωί με την υπουργό Υγείας της Ουγκάντας, Τζέιν Ρουθ Άτσενγκ.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρέθεσε ο ίδιος, από τα 19 επιβεβαιωμένα κρούσματα που έχουν καταγραφεί μέχρι στιγμής στην Ουγκάντα, τα 14 αφορούν άτομα που έφτασαν από τη ΛΔ Κονγκό, ενώ τα υπόλοιπα πέντε είναι πολίτες της Ουγκάντας.

Από τα συνολικά κρούσματα, δύο ασθενείς από τη ΛΔ Κονγκό έχασαν τη ζωή τους. Ο Τέντρος εξέφρασε τα συλλυπητήριά του στις οικογένειές τους.

Η Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό κήρυξε στις 15 Μαΐου τη 17η επιδημία Έμπολα στην ιστορία της. Μέχρι σήμερα έχουν επιβεβαιωθεί 515 κρούσματα και 91 θάνατοι, σύμφωνα με τον ΠΟΥ.

Ο ΠΟΥ έχει κηρύξει διεθνή υγειονομικό συναγερμό, αξιολογώντας τον κίνδυνο για τη δημόσια υγεία ως πολύ υψηλό εντός της ΛΔ Κονγκό, υψηλό σε περιφερειακό επίπεδο και χαμηλό παγκοσμίως.

Η τρέχουσα επιδημία συνδέεται με το στέλεχος Μπουντιμπουγκιό (Bundibugyo), για το οποίο δεν υπάρχει μέχρι σήμερα εγκεκριμένο εμβόλιο ή θεραπεία.

Ο Τέντρος υπογράμμισε ότι ο ΠΟΥ στηρίζει τις προσπάθειες της Ουγκάντας σε συνεργασία με την Africa CDC και άλλους εταίρους της περιοχής, εκφράζοντας την πεποίθηση ότι, μέσω της στενής συνεργασίας όλων των εμπλεκομένων, η επιδημία μπορεί να τεθεί υπό έλεγχο.

Ο ιός Έμπολα μεταδίδεται μέσω στενής επαφής με μολυσμένα άτομα ή με τα σωματικά τους υγρά και έχει προκαλέσει περισσότερους από 15.000 θανάτους στην Αφρική τα τελευταία πενήντα χρόνια.

Την περασμένη Παρασκευή, ο ΠΟΥ και η υγειονομική υπηρεσία της Αφρικανικής Ένωσης παρουσίασαν σχέδιο ύψους 518 εκατομμυρίων δολαρίων (περίπου 446 εκατ. ευρώ) για την αντιμετώπιση της επιδημίας τους επόμενους έξι μήνες. Βασικοί στόχοι του σχεδίου είναι η ενίσχυση της επιτήρησης, η διεύρυνση των εργαστηριακών ελέγχων και η πρόληψη νέων λοιμώξεων.

Το επίκεντρο της επιδημίας βρίσκεται στην ανατολική επαρχία Ιτούρι, μια περιοχή όπου η πρόσβαση είναι δύσκολη λόγω του κακού οδικού δικτύου και της δράσης ένοπλων ομάδων.

Παράλληλα, η Επίτροπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Διαχείριση Κρίσεων, Χατζά Λαμπίμπ, η οποία επισκέπτεται την Μπούνια, απηύθυνε την Κυριακή έκκληση για κατάπαυση του πυρός στο ανατολικό τμήμα της ΛΔ Κονγκό. Στην περιοχή δραστηριοποιούνται πολλές ένοπλες οργανώσεις, ενώ η αντικυβερνητική ομάδα M23, η οποία υποστηρίζεται από τη Ρουάντα, ελέγχει σημαντικά τμήματα εδάφους.