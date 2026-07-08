Επεισόδια με Ρομά σε κέντρα υγείας καταγγέλλει η ΠΟΕΔΗΝ

Επεισόδιο με ομάδα Ρομά στο κέντρο υγείας Σπάτων είχαμε χθες το βράδυ όπως αναφέρει ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ Μιχάλης Γιαννάκος

Όλα ξεκίνησαν όταν ομάδα 8 ατόμων επισκέφθηκαν το κέντρο Υγείας για συρραφή τραύματος σε 2χρονο παιδί και περιποίηση τραυμάτων σε ενήλικες.

Όταν οι γιατροί ενημέρωσαν ότι μπορεί να χρειασθεί η μεταφορά του παιδιού στο Νοσοκομείο ΠΑΙΔΩΝ, κάτι που τελικά δεν χρειάσθηκε, η ομάδα των Ρομά εξαγριώθηκε και προκάλεσε ζημιές και απειλούσε με όπλα.

Ειδοποιήθηκε η αστυνομία αλλά όταν έφτασε είχαν εξαφανιστεί οι Ρομά τραυματίες. Η αστυνομία προχώρησε συνέλαβε τρεις από όσους έμειναν πίσω.

Οδηγήθηκαν στο αστυνομικό τμήμα για κατάθεση όπως και εργαζόμενοι στο Κέντρο Υγείας.

Ο πρόεδρος ης ΠΟΕΔΗΝ αναφέρει χαρακτηριστικά

«Και τι έγινε; Θα αφεθούν ελεύθεροι και από αύριο όπως και συνεχώς μέχρι σήμερα θα συνεχίσουν να σπάνε δημόσια περιουσία, θα τραυματίζουν συναδέλφους και θα κάνουμε προσευχές να μην σκοτώσουν συνάδελφο.

Ένας φύλακας τι να κάνει;

Η αστυνομία άφαντη παρ ότι της ζητήθηκε να κάνει συνεχείς περιπολίες έξω από το κέντρο υγείας ΣΠΑΤΩΝ.»

Επίσης αναφέρει και άλλο περιστατικό, στο «ΘΡΙΑΣΙΟ πάλι χθες βράδυ στις 1- με 11 δύο ζευγάρια Ρομά είχαν έναν ασθενή Ρομά σε καρότσι έξω από τον αξονικό περιμένοντας να κάνει αξονική.

Έρχεται ένα περιστατικό που έχει ανεύρυσμα και χρειάζονταν εμβολισμό.

Νευρολόγοι και ακτινολόγοι έδωσαν εντολή να προηγηθεί και πολύ καλά έκαναν.

Γι αυτό έσπασαν τη τζαμαρία των εξωτερικών ιατρείων και ότι έβρισκαν μπροστά τους.

Ούτε τα πρώτα επεισόδια είναι με Ρομά ούτε τα τελευταία.

Δεν φταίμε εμείς να τρώμε ξύλο και να ξεσπάνε τα νεύρα τους οι Ρομά πάνω μας επειδή θεωρούν ότι τους αδικεί η κοινωνία.

Βγάζουν μαχαίρια, πιστόλια, καλάσνικοφ, μας απειλούν, μας δέρνουν, τραυματίζουν σοβαρά συναδέλφους, από τύχη δεν έχει δολοφονηθεί συνάδελφος.

Το 70% των περιπτώσεων βίας σε βάρος των συναδέλφων είναι από Ρομά.

Πρέπει να γίνει παρέμβαση στους αρχηγούς των.

Να φυλάσσονται καλύτερα οι υγειονομικές μονάδες.

Να επανασυσταθεί το ειδικό σώμα του προσωπικού ασφαλείας από την ελληνική Αστυνομία και να διατεθούν στα νοσοκομεία.

Η αστυνομία να βάλει στο επιχειρησιακό της πεδίο τις συχνές περιπολίες γύρω από τις υγειονομικές μονάδες.»