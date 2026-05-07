Alpha News

ΠΟΥ: Επιβεβαιώθηκαν πέντε κρούσματα χανταϊού στο κρουαζιερόπλοιο MV Hondius

07/05/2026 17:01
PHOTO / AP - Nardus-Engelbrecht

Επιβεβαιώθηκαν πέντε από τα οχτώ φερόμενα κρούσματα χανταϊού, που συνδέονται με το κρουαζιερόπλοιο MV Hondius, ανακοίνωσε σήμερα ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας.

Ο γενικός διευθυντής του ΠΟΥ, Τέντρος Αντανόμ Γκεμπρεγεσούς, δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου, ότι ο υγειονομικός κίνδυνος για το ευρύ κοινό από το ξέσπασμα αυτό της επιδημίας χανταϊού παραμένει μικρός, προσθέτοντας ότι ο Οργανισμός έχει λάβει γνώση αναφορών για άλλους ασθενείς και ενδέχεται να υπάρχουν περισσότερα κρούσματα εξαιτίας της μακράς περιόδου επώασης του ιού.

ΠΗΓΗ- ΑΠΕ

