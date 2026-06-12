Ξεκίνησε η προεκλογική μάχη
Απορρίπτει τις εισηγήσεις για πρόωρες εκλογές και δείχνει για μία ακόμη φορά σε κάλπες την Άνοιξη του 2027 ο Πρωθυπουργός. Σε συνέντευξή του ο Κυριάκος Μητσοτάκης απαντά στο γιατί διεκδικεί τρίτη θητεία και βάλει κατά του Αλέξη Τσίπρα.
Με νέους στη Δραπετσώνα συναντήθηκε ο Νίκος Ανδρουλάκης. Πυρά στην Κυβέρνηση εξαπολύει το σύνολο της αντιπολίτευσης.
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