Βουλή αποφασίστηκε η άρση ασυλίας των Χατζηβασιλείου και Αθανασίου

Νέος υφυπουργός αγροτικής ανάπτυξης, στη θέση του Μακάριου Λαζαρίδη, ορίστηκε ο βουλευτής Λευκάδας της Νέας Δημοκρατίας, Αθανάσιος Καββαδάς

Την Τετάρτη η συζήτηση στην Ολομέλεια για τους 11+2 βουλευτές της δικογραφίας του ΟΠΕΚΕΠΕ με 13 κάλπες για την παραπομπή τους ή μη στη δικαιοσύνη, και με την κυβέρνηση να προτείνει την ψήφο κατά συνείδηση.