Το παρασκήνιο της παραίτησης Λαζαρίδη
Δύο εβδομάδες μετά την τοποθέτηση του στο υπουργείο αγροτικής ανάπτυξης
Μετά το σάλο που προκλήθηκε για το πτυχίο και το διορισμό του Μακάριου Λαζαρίδη ο υφυπουργός αγροτικής ανάπτυξης υπέβαλε την παραίτηση του.
Είχαν προηγηθεί δηλώσεις στελεχών του κόμματος μεταξύ αυτών και η Ντόρα Μπακογιάννη που τον καλούσαν να διευκολύνει τον πρωθυπουργό.
Μας ενημερώνει ο Χρύσανθος Κοσελόγλου.
