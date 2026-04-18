Το παρασκήνιο της παραίτησης Λαζαρίδη

Δύο εβδομάδες μετά την τοποθέτηση του στο υπουργείο αγροτικής ανάπτυξης

Μετά το σάλο που προκλήθηκε για το πτυχίο και το διορισμό του Μακάριου Λαζαρίδη ο υφυπουργός αγροτικής ανάπτυξης υπέβαλε την παραίτηση του.

Είχαν προηγηθεί δηλώσεις στελεχών του κόμματος μεταξύ αυτών και η Ντόρα Μπακογιάννη που τον καλούσαν να διευκολύνει τον πρωθυπουργό.

Μας ενημερώνει ο Χρύσανθος Κοσελόγλου.