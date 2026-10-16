Τσίπρας: Το κάλεσμα στους «συντρόφους» του – Επίθεση στο ΠΑΣΟΚ

Πολλούς αποδέκτες είχαν τα μηνύματα του Αλέξη Τσίπρα από την συνεδρίαση της σημερινής Πολιτικής Επιτροπής της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης (ΕΛ.Α.Σ.), με τον πρώην πρωθυπουργό να εξαπολύει τα «βέλη» του τόσο στην κυβέρνηση, όσο και στο ΠΑΣΟΚ, ανάβοντας ταυτόχρονα «πράσινο φως» για όσους θέλουν να συμπορευτούν μαζί του.

Ο Αλέξης Τσίπρας ξεκαθάρισε ότι δεν βλέπει στο πρόσωπο του ΠΑΣΟΚ, τον πολιτικό αντίπαλο της ΕΛ.Α.Σ., τονίζοντας ότι η αντιπαράθεση μεταξύ των δύο κομμάτων της κεντροαριστεράς ευνοεί μόνο την Νέα Δημοκρατία.

«Δε θα κάνω λοιπόν τη χάρη και δεν θα κάνουμε τη χάρη στον κ. Μητσοτάκη, αντί να ασχοληθώ μαζί του, να ασχολούμαστε με τις προσωπικές και διαρκείς επιθέσεις του κ. Ανδρουλάκη», ανέφερε χαρακτηριστικά ο πρώην πρωθυπουργός, προσθέτοντας ότι η κριτική που δέχεται από το ΠΑΣΟΚ γίνεται διότι «μερικοί στην αντιπολίτευση προτιμούν χίλιες φορές τον Μητσοτάκη, και τη Δεξιά από μια προοδευτική κυβέρνηση με κορμό την ΕΛΑΣ».

Ιδιαίτερα επικριτικός φάνηκε ο Αλέξης Τσίπρας για την αδυναμία των κομμάτων της αντιπολίτευσης να αποτελέσουν τον εναλλακτικό πόλο διακυβέρνησης απέναντι στη Νέα Δημοκρατία.

«Νόμιζαν οι αφελείς πως αν ο έχανε ο Τσίπρας, θα άνοιγε ο δρόμος να γίνουν η εναλλακτική λύση. Κι όμως, εγώ έφυγα. Παραιτήθηκα. Τους έστρωσα τον δρόμο, μήπως και τα καταφέρουν αυτοί απέναντι στη Δεξιά. Και τι έκαναν τρία χρόνια τώρα; Τίποτα», επεσήμανε ο πρόεδρος της ΕΛΑΣ.

Το «σινιάλο» στους ανεξάρτητους βουλευτές

Με 13 βουλευτές να βρίσκονται ένα βήμα πριν την ένταξή τους στην Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, ο Αλέξης Τσίπρας τόνισε ότι «σε αυτή τη μεγάλη προσπάθεια δεν αποκλείεται κανένας από αυτό το εγχείρημα», ανοίγοντας ουσιαστικά διάπλατα την πόρτα της Αμαλίας για τα πρώην στελέχη της Κουμουνδούρου.

Στόχος η νίκη στις εκλογές

Ο Αλέξης Τσίπρας έδωσε το έναυσμα για τις επόμενες εκλογές ξεκαθαρίζοντας ότι ο στόχος του κόμματός του δεν είναι η δεύτερη θέση αλλά «να ενωθεί η δημοκρατική και προοδευτική παράταξη και να συγκροτηθεί η κυβέρνησή της».

«Πάμε να απαλλάξουμε τον τόπο από τη διαφθορά και τις ακραίες ανισότητες. Πάμε να ανακουφίσουμε τον κόσμο από την ακρίβεια και την αβεβαιότητα Πάμε να δουλέψουμε για την πατρίδα και το λαό της», συμπλήρωσε ο πρόεδρος της ΕΛΑΣ.

Ο Αλέξης Τσίπρας τέλος, επιτέθηκε στην κυβέρνηση λέγοντας ότι « η γραμμή τους είναι να πουλήσουν φόβο για την διεθνή κατάσταση και το όριο των δημοσιονομικών δυνατοτήτων και να μας πούν ότι ο κ. Μητσοτάκης είναι ο καταλληλότερος για να διαχειριστεί τα προβλήματα που ο ίδιος και η πολιτική του δημιούργησαν».