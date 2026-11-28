Ολοκληρώθηκε πριν από λίγο η συνάντηση του Προέδρου της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνου Τασούλα, με τον Τούρκο πρόεδρο, Ταγίπ Ρετζέπ Ερντογάν, στην Κωνσταντινούπολη.

Φωτογραφίες από τη συνάντηση δημοσίευσαν πριν από λίγο τουρκικά μέσα ενημέρωσης, τα οποία σημειώνουν ότι δεν έγιναν δηλώσεις.

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε, έπειτα από αίτημα του Τούρκου προέδρου, καθώς ο κ. Τασούλας βρίσκεται στην Τουρκία για να επισκεφθεί το Πατριαρχείο.