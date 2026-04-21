Συνάντηση ΠτΔ με τον πρίγκιπα του Μονακό Αλβέρτο Β’

To άριστο επίπεδο των διμερών σχέσεων Ελλάδας-Μονακό, οι διεθνείς εξελίξεις, καθώς και η διεύρυνση της συνεργασίας σε θέματα που αφορούν τη Μεσόγειο και την Πράσινη Ανάπτυξη, βρέθηκαν στο επίκεντρο της συνάντησης του Προέδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Τασούλα με τον Πρίγκιπα του Μονακό Αλβέρτο Β‘, ο οποίος επισκέπτεται την Ελλλάδα.

Ο κ. Τασούλας αναφέρθηκε στις στενές σχέσεις των δυο κρατών, που είναι τόσο γεωγραφικές όσο και ιστορικές, καθώς, όπως σημείωσε, ξεκινούν από την αρχαιότητα και φθάνουν μέχρι τις μέρες μας, και πρόσθεσε ότι μια ισχυρή ιστορική ερμηνεία για την ονομασία του Μονακό, υποστηρίζει ότι τον 6ο αιώνα π.Χ. η περιοχή κατοικήθηκε από τους Φωκαείς, οι οποίοι ξεκινώντας από την Μασσαλία, ίδρυσαν αποικία, που ονομάστηκε «Μόνοικος».

Επισήμανε, επίσης, ότι ένας άλλος ισχυρός δεσμός μεταξύ Ελλάδας και Μονακό αποτελεί η Μεσόγειος, καθώς από κοινού αντιμετωπίζουμε τις απειλές που δέχεται, όπως και όλες οι θάλασσες, από την κλιματική και περιβαλλοντική κρίση και τόνισε τη βούληση των δυο κρατών για προστασία αυτού του απειλούμενου θαλάσσιου οικοσυστήματος.

Απευθυνόμενος στον Πρίγκιπα του Μονακό, αναφέρθηκε στην ιδιότητα του Αλβέρτου Β’, ως ένα από τα παλαιότερα μέλη της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής, και παρατήρησε ότι αποτελεί έναν ιδιαίτερα δυνατό δεσμό με την Ελλάδα, που γέννησε τους Ολυμπιακούς Αγώνες.

Παράλληλα, μίλησε και για την ισχυρή ελληνική επιχειρηματική κοινότητα στο Μονακό, που αποτελεί σημαντική γέφυρα μεταξύ των δυο κρατών, και μπορεί να λειτουργήσει ως κοινή αφετηρία στη Ναυτιλία, στην Πράσινη Ανάπτυξη και στην Kαινοτομία.

Παρατήρησε, ωστόσο, ότι δεν είναι μόνο η κλιματική κρίση και οι απειλές της στο περιβάλλον, στη θάλασσα, στη Μεσόγειο που μας απασχολούν και μας δοκιμάζουν. Σημείωσε ότι η συνολική αρχιτεκτονική ασφαλείας, η οποία οικοδομήθηκε και σταθεροποιήθηκε μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο, έχει αμφισβητηθεί και διασαλευθεί τα τελευταία χρόνια και πρόσθεσε ότι δεχόμαστε ιδιαίτερες, ποικίλες και κρίσιμες προκλήσεις από τις πολεμικές αναμετρήσεις, οι οποίες δοκιμάζουν την Ουκρανία και τη Μέση Ανατολή τα τελευταία χρόνια.

Μάλιστα, υποστήριξε ότι «ελπίδα και παράγοντας διευθέτησης αυτών των πολλαπλών προκλήσεων που αντιμετωπίζει ο σημερινός κόσμος και ιδιαίτερα η περιοχή εδώ της νοτιοανατολικής Μεσογείου είναι η καλόπιστη συνεργασία των χωρών σύμφωνα με το Διεθνές Δίκαιο και τον Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών».

Όπως τόνισε ο κ. Τασούλας «η χώρα μας είναι προσηλωμένη στην τήρηση του Διεθνούς Δικαίου, στον Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών, στις αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας. Και νομίζουμε ότι μόνο αυτή η μέθοδος, αυτή η προσήλωση είναι δυνατόν να επιφέρει εκτόνωση αυτών των πολλαπλών κρίσεων και προκλήσεων που δοκιμάζουν την ανθρωπότητα και ιδιαίτερα τις περιοχές της Ουκρανίας και της Μέσης Ανατολής, και όχι μόνο».

Καταλήγοντας, ο πρόεδρος υπογράμμισε ότι «προσβλέπω, στην παρουσία της υπουργού Εξωτερικών του Μονακό, στην παρουσία του Έλληνα υπουργού Εξωτερικών, ώστε οι διμερείς συζητήσεις, που θα κάνουμε με τις αντιπροσωπείες μας αμέσως μετά, να μας διευκολύνουν στο να χαράξουμε μια κοινή πορεία εν μέσω όλων αυτών των προκλήσεων. Μια κοινή πορεία η οποία θα αναζητά λύσεις, θα αναζητά διεξόδους σε όσα ανέφερα προηγουμένως. Και είμαι βέβαιος ότι εάν το παράδειγμα των δικών μας διμερών σχέσεων ακολουθηθεί και από άλλες χώρες, η ανθρωπότητα και ο πλανήτης θα ήταν πολύ πιο ήρεμος και πολύ πιο ασφαλής».

Από την πλευρά του, ο πρίγκιπας Αλβέρτος Β’, αφού ευχαρίστησε τον Πρόεδρο για τη θερμή υποδοχή, υπογράμμισε ότι η Ελλάδα και το Μονακό έχουν σχέσεις, οι οποίες υπάρχουν εδώ και αιώνες. Όπως παρατήρησε, παρότι οι διπλωματικές σχέσεις, επισήμως, ξεκίνησαν μόλις το 2008 με το προξενείο, οι δυο λαοί έχουν, ως κοινό σημείο την Μεσόγειο, την Λεκάνη της Μεσογείου και κατ΄επέκταση «έχουν και οι δύο αυτόν τον πολιτισμό της ειρήνης, της αλληλοβοήθειας και της επικοινωνίας».

Παράλληλα, εξέφρασε τη χαρά του, για την ευκαιρία που δίνεται στις δυο αντιπροσωπείες για περαιτέρω ανάπτυξη των διμερών σχέσεων και έκανε ειδική αναφορά στην ελληνική κοινότητα που ζει και δραστηριοποιείται επιχειρηματικά στο Πριγκιπάτο του Μονακό, επισημαίνοντας ότι «είναι πολύ δραστήρια στην οικονομική ζωή και αναλαμβάνει πρωτοβουλίες με συνδέσμους και συλλόγους, που έχει, και αυτό μας χαροποιεί ιδιαιτέρως».

Μίλησε επίσης για την Γαλάζια Οικονομία και αναφέρθηκε στη βούλησή τους, να συζητήσουν με την ελληνική αντιπροσωπεία και να ενημερωθούν για ένα θαλάσσιο έργο, όπως αυτά που υπάρχουν ήδη στην Ελλάδα και αφορούν στις θαλάσσιες προστατευόμενες περιοχές.

Τέλος, συμφώνησε με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας για τις αναρίθμητες προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο κόσμος σήμερα λόγω των διεθνών συρράξεων, αλλά και στην ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου. Όπως τόνισε «συμμεριζόμαστε απόλυτα την άποψή σας. Δεν υπάρχει άλλο μέσο παρά μόνο η πολυμερής προσέγγιση. Η διπλωματία, ο σεβασμός του Διεθνούς Δικαίου, η εναπόθεση της διαδικασίας στη διαμεσολάβηση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, ούτως ώστε να δοθούν λύσεις». Καταλήγοντας, σημείωσε ότι «πρέπει να ξεφύγουμε από τα αδιέξοδα και να επιλυθούν τα προβλήματα και οι συρράξεις, που βασανίζουν τους ανθρώπους και τα οποία καταφέρουν πολύ μεγάλα πλήγματα στην οικονομία».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ