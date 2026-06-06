Σενάρια ανασχηματισμού- Σε προεκλογικό ρυθμό
Θέμα μετακίνησης του κυβερνητικού εκπροσώπου Παύλου Μαρινάκη στη θέση του αναπληρωτή Υπουργού Μεταφορών που αφήνει ο Κώστας Κυρανάκης προέκυψε ξαφνικά σήμερα ενόψει του μίνι ανασχηματισμού που προσδιορίζεται για την ερχομένη Πέμπτη.
Την ίδια ώρα, κυβέρνηση και αντιπολίτευση, με σειρά κινήσεων και επιλογών, προσπαθούν να δώσουν το στίγμα τους ενόψει των εκλογών.
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