Σε τρία υπουργεία η Ευρωπαία Εισαγγελέας-«Μπρα ντε φερ» με Κοβέσι
Να μην διαβιβάζονται σταδιακά δικογραφίες, στις οποίες φέρονται να εμπλέκονται πολιτικά πρόσωπα, όπως είναι η υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, ζήτησε ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης, κατά τη συνάντησή του με την Επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας Λάουρα Κοβέσι.
Από την πλευρά της, η κυρία Κοβέσι, είπε ότι υπάρχει πολύς θόρυβος γύρω από τις υποθέσεις μας, αλλά αύριο θα μπορεί να πει περισσότερα.
Ακολουθήστε το Alpha News στο TikTok για καθημερινή ενημέρωση
Ακολουθήστε τον alphatv.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις