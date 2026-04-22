Σε τρία υπουργεία η Ευρωπαία Εισαγγελέας-«Μπρα ντε φερ» με Κοβέσι

Να μην διαβιβάζονται σταδιακά δικογραφίες, στις οποίες φέρονται να εμπλέκονται πολιτικά πρόσωπα, όπως είναι η υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, ζήτησε ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης, κατά τη συνάντησή του με την Επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας Λάουρα Κοβέσι.

Από την πλευρά της, η κυρία Κοβέσι, είπε ότι υπάρχει πολύς θόρυβος γύρω από τις υποθέσεις μας, αλλά αύριο θα μπορεί να πει περισσότερα.