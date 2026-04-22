Οκτώ νέα μέτρα στήριξης- Μέρισμα από το υπερπλεόνασμα
Ενισχύσεις σε συνταξιούχους, οικογένειες με παιδιά, αλλά και αγρότες, ανακοίνωσε σήμερα η Κυβέρνηση μετά την δημοσιοποίηση των στοιχείων της ΕΛΣΤΑΤ για το πλεόνασμα.
Στα μέτρα, περιλαμβάνεται και η παράταση για ένα ακόμη μήνα της επιδότησης της τιμής του πετρελαίου κίνησης στην αντλία ..” Τα παίρνουν από όλους οριζόντια και τα μοιράζουν μετά με πελατειακούς όρους “σχολίασε ο αρχηγός της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης.
Αντιδράσεις υπήρξαν και από την υπόλοιπη αντιπολίτευση.
