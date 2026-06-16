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Σε προεκλογικούς ρυθμούς- Εξορμήσεις και κόντρες

ΠΟΛΙΤΙΚΗ
16/06/2026 15:10

Στα ύψη ανεβαίνει το πολιτικό θερμόμετρο με φόντο τις προεκλογικές περιοδείες των αρχηγών και την κυβέρνηση να εξαπολύει διμέτωπη επίθεση για παροχολογία.

ΠΑΣΟΚ, Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη και ΣΥΡΙΖΑ απαντούν με σκληρά πυρά για τη διαφθορά και την ακρίβεια, την ώρα που το ΚΚΕ κάνει λόγο για κάλπικη αντιπαράθεση.

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