Σε προεκλογικούς ρυθμούς- Εξορμήσεις και κόντρες

Στα ύψη ανεβαίνει το πολιτικό θερμόμετρο με φόντο τις προεκλογικές περιοδείες των αρχηγών και την κυβέρνηση να εξαπολύει διμέτωπη επίθεση για παροχολογία.

ΠΑΣΟΚ, Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη και ΣΥΡΙΖΑ απαντούν με σκληρά πυρά για τη διαφθορά και την ακρίβεια, την ώρα που το ΚΚΕ κάνει λόγο για κάλπικη αντιπαράθεση.