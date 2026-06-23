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Προς τη Βουλή η υπόθεση Αβραμόπουλου

ΠΟΛΙΤΙΚΗ
23/06/2026 14:49

Εντός της ημέρας φτάνει στη Βουλή η δικογραφία που αφορά τον Δημήτρη Αβραμόπουλο ,με τις βαριές κατηγορίες σε βαθμό κακουργήματος, και αναμένεται η άρση της ασυλίας του.

Από την πλευρά του πρώην επιτρόπου επισημαίνεται πως η αμοιβή του από την συμμετοχή του στη ΜΚΟ ήταν απολύτως νόμιμη, ελεγμένη, εγκεκριμένη, δηλωμένη και φορολογημένη.

Ο φάκελος της υπόθεσης Αβραμόπουλου βρίσκεται εδώ και λίγες ώρες στο υπουργείο Δικαιοσύνης.

Μας ενημερώνει ο Δημήτρης Δαμιανός.

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